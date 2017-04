Gaël Suter im Omnium auf Platz 13

Der Rückstand des 25-jährigen Westschweizers auf die Medaillenränge sind nach dem Scratch (17. Platz/8 Punkte) und dem Temporennen (8./26 Punkte) doch beträchtlich. Vor dem abschliessenden Ausscheidungs- und Punktefahren am Samstagnachmittag fehlen Suter 34 Zähler zu Bronze.

In Führung liegt der Spanier Albert Torres (78 Punkte) vor dem Neuseeländer Aaron Gate (70 Punkte), die beide je eine Disziplin für sich entscheiden konnten.

Am Donnerstag verpasste Suter im Scratch als Fünfter eine WM-Medaille nur knapp. In dieser Disziplin hatte der Olympia-Teilnehmer im vergangenen Oktober in Frankreich seinen bisher wertvollsten Erfolg feiern können, als er EM-Gold gewonnen hatte.

(sda)