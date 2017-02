Lichtsteiner in der Champions League wieder spielberechtigt

Der Rechtsverteidiger hatte im vergangenen Herbst beim italienischen Serienmeister den internen Cut verpasst und war in den sechs Gruppenspielen zum Zuschauen gezwungen.

Anstelle des Captains der Schweizer Nationalmannschaft spielte der neu verpflichtete Brasilianer Dani Alves in der Fünferkette. Seit Ende November fällt Alves jedoch mit einem Wadenbeinbruch aus.

Juventus Turin trifft in den Champions-League-Achtelfinals auf den FC Porto. Das Hinspiel findet am 22. Februar in Portugal statt, das Rückspiel drei Wochen später in Italien.

