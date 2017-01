Knie-Operation beendet Svindals Saison vorzeitig

Svindal, der sich bei seinem Sturz vor einem Jahr in der Abfahrt in Kitzbühel im rechten Knie einen Kreuzband- und Meniskusriss sowie einen Knorpelschaden zugezogen hatte, war mit drei Podestplätzen in den ersten vier Speed-Rennen der Saison beeindruckend in den Weltcup zurückgekehrt.

Die neuerlichen Probleme mit dem operierten Knie hatten sich schon nach den Rennen in Val Gardena akzentuiert. In Santa Caterina sowie zuletzt in Wengen hatte er auf den Start verzichten müssen. Im Berner Oberland hatte er zwar beide Abfahrtstrainings bestritten, war dann aber vorzeitig abgereist.

(sda)