Kommt einer Pekinger KHL-Klub nach Davos?

Der HC Kunlun Red Star, das neuste Expansions-Produkt der russischen Kontinental Hockey League (KHL), hat sein Interesse deponiert. "Es wäre etwas Neues und reizvoll", so Domenig zum Plan des Vereins aus Chinas Hauptstadt Peking. An der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der roten Sterne ist nicht zu zweifeln. Die multinationale Franchise mit nur drei Chinesen im erweiterten Kader ist in der Ost-Konferenz der KHL derzeit auf Position 6 klassiert.

Für das wenige Wochen vor den Olympischen Spielen in Südkorea angesetzte Turnier stehen der HC Davos, das Team Canada und die Schweizer Verbands-Auswahl als Fixstarter fest. Sollte sich die National Hockey League (NHL) gegen eine Olympia-Pause aussprechen, könnte die Klub-Exhibition an sportlicher Relevanz zulegen und zum Vergleich renommierter Nationalteams erweitert werden.

Neben den Schweizern dürften dann auch die Kanadier im Bündnerland den Ernstfall der Winterspiele in Pyeongchang proben. Dem Vernehmen nach wägt auch der russische Verband einen Auftritt in der Altjahreswoche ab.

(sda)