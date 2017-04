Trotz des beträchtlichen Rückstands von 17 Punkten wollte YB den FC Basel im Spitzenspiel ärgern. Dies gelang den Gästen gerade in der ersten Halbzeit wunschgemäss. Yoric Ravet schoss die Berner in der 18. Minute in Führung. Diesen Vorsprung verwaltete YB bis zur 54. Minute, ehe Mohamed Elyounoussi per Kopf den Ausgleich für den FCB erzielte.

Mehr zu reden als der Punktgewinn der zweitplatzierten Berner beim Leader gab der Ausfall von Guillaume Hoarau. Für den Liga-Topskorer war die Partie nach einem Zusammenstoss mit Basels Verteidiger Marek Suchy kurz vor der Pause vorzeitig zu Ende. Der Franzose wurde mit Schmerzen an der Hüfte mit der Bahre vom Platz getragen und später zur Kontrolle ins Spital gebracht.

Die Untersuchungen ergaben, dass Hoarau eine Hüftluxation erlitten hat und operiert werden muss. Dies bestätigte YB via Twitter. Wie lange der 18-fache Saisontorschütze den Bernern fehlen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.

Vaduz verliert an Boden

Der grosse Verlierer der Runde ist Vaduz. Die Liechtensteiner verloren auch das dritte Duell dieser Saison gegen Luzern und liegen nun bereits fünf Punkte hinter dem Trio Lausanne-Sport, Thun und Grasshoppers zurück. Beim 0:2 zuhause gegen Luzern leitete mit Pascal Schürpf ausgerechnet jener Stürmer die Vaduzer Niederlage ein, der den Klub im Februar Richtung Luzern verlassen hatte. Bei seiner Rückkehr ins Rheinpark Stadion benötigte Schürpf lediglich 52 Sekunden, ehe er den Gästen mit einem Hechtkopfball zum 1:0 einen Blitzstart bescherte.

Marco Schneuwly sorgte in der Nachspielzeit mit seinem ersten Treffer nach 760 torlosen Minuten für den 2:0-Endstand. Damit zeigten die Luzerner die erhoffte Reaktion nach dem Out im Cup-Halbfinal unter der Woche in Sitten.

Alioski mit Hattrick

Der FC Sion seinerseits konnte vier Tage nach dem Einzug in den Cupfinal den Schwung nicht mitnehmen. Die Walliser verloren beim FC Lugano 2:4. Mann des Spiels war Luganos Topskorer Egzijan Alioski mit einem lupenreinen Hattrick zwischen der 17. und 25. Minute. Sion kam zwar noch vor der Pause dank den Toren von Moussa Konaté (34.) und Kevin Constant (39.) auf 2:3 heran. Doch vier Minuten nach Wiederanpfiff erzielte Armando Sadiku den vierten Treffer für Lugano.

Sion liegt nach dieser Niederlage nur noch zwei Punkte vor dem viertplatzierten Luzern. Lugano dürfte sich vorentscheidend aus der Abstiegszone entfernt haben. Der Vorsprung auf Schlusslicht Vaduz beträgt zwölf Punkte.

Die Resultate der 27. Runde. Sonntag: Basel - Young Boys 1:1 (0:1). Lugano - Sion 4:2 (3:2). Vaduz - Luzern 0:2 (0:1). - Samstag: Thun - Lausanne-Sport 2:4 (1:1). Grasshoppers - St. Gallen 3:1 (1:1).

Rangliste: 1. Basel 27/70 (69:21). 2. Young Boys 27/53 (60:38). 3. Sion 27/42 (50:44). 4. Luzern 27/40 (50:46). 5. Lugano 27/34 (38:50). 6. St. Gallen 27/31 (31:42). 7. Lausanne-Sport 27/27 (44:49). 8. Thun 27/27 (41:53). 9. Grasshoppers 27/27 (33:45). 10. Vaduz 27/22 (33:61).

(sda)