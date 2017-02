Mauro Caviezel darf in der WM-Abfahrt starten

Der 28-jährige Bündner ist damit neben Titelverteidiger Patrick Küng, Beat Feuz und Carlo Janka der vierte Fixstarter. Caviezel erhielt seinen Platz gemäss Cheftrainer Thomas Stauffer "aufgrund der Leistungen in den letzten Weltcup-Rennen im Januar und der guten Leistung im Training am Dienstag". In der ersten Übungsfahrt war er mit sieben Zehnteln Rückstand auf die Bestzeit von Feuz Achter.

Damit ist für das Rennen in der Königsdisziplin einzig noch der fünfte Schweizer Starter offen. Dabei werden sich die Schweizer Trainer zwischen dem 21-jährigen Zürcher Niels Hintermann und dem 24-jährigen Berner Nils Mani entscheiden müssen.

