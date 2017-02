Medien: Bayern-Captain Lahm beendet Karriere im Sommer

Mit diesen Nachrichten zum Captain des FC Bayern warteten vor dem Cupspiel der Münchner gegen Wolfsburg (1:0) am Dienstagabend die "Sport Bild" und der TV-Sender Sky auf.

"Ich kann das jetzt nicht bestätigen", sagte Uli Hoeness in der ARD nach dem Sieg im DFB-Pokal-Achtelfinal. Es seien mit Lahm und dessen Berater Absprachen getroffen worden. "Wir halten uns daran", meinte der Bayern-Präsident. Es werde in jedem Fall am 1. Juli einen Sportdirektor geben.

Lahm soll laut "Sport Bild" und Sky dem Verein mitgeteilt haben, dass er aktuell nicht für das Amt des Sportdirektors zur Verfügung stehe. Er war die Wunschbesetzung des Bayern-Vorstandschefs Karl-Heinz Rummenigge und des Klub-Präsidenten Hoeness. Der Posten ist seit dem Abschied von Matthias Sammer im vergangenen Juli vakant. Offen war auch, wann Lahm seine aktive Laufbahn beenden wolle. Sein Vertrag läuft noch bis 2018.

Gegen den VfL Wolfsburg absolvierte der Verteidiger sein 501. Pflichtspiel für die Bayern, mit denen er bislang sieben Mal deutscher Meister und sechs Mal DFB-Pokalsieger wurde. Ausserdem gewann er 2013 mit München die Champions League, den UEFA-Supercup und die Klub-WM. Ein Jahr später wurde er in Brasilien mit Deutschland Weltmeister. Danach trat er aus der Nationalmannschaft zurück.

(sda)