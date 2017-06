Michelle Heimberg mit Silber-Sprung vom 3-m-Brett

Mit einer Sensation ging an den Europameisterschaften in Kiew das Springen vom 3-m-Brett zu Ende. Die Aargauerin Michelle Heimberg errang die Silbermedaille, womit es erstmals in den seit 1926 ausgetragenen Titelkämpfe Edelmetall für die Schweiz gab. Den Titel holte sich in Abwesenheit der nicht mehr aktiven italienischen Vorjahressiegerin Tania Cagnotto die Ukrainerin Anna Pismenska.

Als Elfte war Michelle Heimberg in den Final der besten 12 vorgestossen, zwei Ränge hinter ihrer Teamkollegin Jessica Favre, die am Ende Zwölfte wurde. Doch dann zeigte die erst 17-Jährige einen Endkampf, mit dem sie die alle Erwartungen übertraf. Die Kantonsschülerin aus Fislisbach, die seit zwei Jahren in Aarau das Sportgymnasium besucht, verbesserte sich gegenüber der Qualifikation auf Platz 2.

Seit letztem Sommer betreibt Michelle Heimberg ihren Sport sehr zielgerichtet. Sie trainiert in der Westschweiz bei Genève-Natation, was sich nun unerwartet schnell bezahlt machte. Worauf die Aargauerin ihren Fokus aber vor allem legt, macht sie auf ihrer Homepage deutlich: Dort läuft ein zeitlicher Countdown, der aufzeigt, wie lange es noch dauert bis zu den Olympischen Spielen 2010 in Tokio. Ihre erste Medaille gewann sie bereits auf Junioren-Stufe. 2015 sicherte sich Michelle Heimberg an den Nachwuchs-EM in Moskau Bronze.

(sda)