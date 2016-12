Murat Yakin wird Trainer beim FC Schaffhausen

Vom FC Basel über Spartak Moskau zum Tabellenletzten der Challenge League: Das tönt fast unmöglich, doch nicht für Murat Yakin. "Nur weil ich in Basel Trainer war, ist jetzt nicht jeder andere Schweizer Klub eine Nummer zu klein für mich. Mir würde kein Zacken aus der Krone fallen, wenn ich in unteren Ligen wieder in den Fussball einsteigen würde", sagte Yakin vor exakt einem Jahr in einem Interview mit der "Aargauer Zeitung".

Beim FC Schaffhausen ist die Aufgabe durchaus reizvoll. Im Februar wird zum Start in die Rückrunde das neue Stadion eröffnet. Der Liga-Erhalt ist das vordringliche Ziel für den nächsten Frühling. Später streben die Nordostschweizer mit verbesserter Infrastruktur vielleicht auch wieder den Schritt in die Super League an.

(sda)