Was für eine Woche für Fabienne Schlumpf! Nach ihrem Rekordlauf am Freitag im französischen Belfort (9:26,86) und dem Sieg am Sonntag am Frauenlauf in Bern setzte die 26-Jährige an den Bislett Games in Oslo noch einen drauf. Bei ihrem erst zweiten Einsatz im Rahmen der Diamond League lief die Läuferin des TG Hütten nicht nur auf Platz 3, sondern verbesserte in 9:21,65 Minuten ihre nationale Bestmarke noch einmal um gut fünf Sekunden.

Schlumpf lief ein beherztes Rennen, bereits nach zwei Kilometern lag sie klar auf Rekordkurs. Nach knapp der Hälfte der Distanz hatte sie sogar die Führung im Feld übernommen, welche sie erst kurz vor Beginn der letzten Runde wieder abgeben musste. Ihren Podestplatz verteidigte sie hinter der Kenianerin Norah Jeruto und der Äthiopierin Sofia Assefa souverän.

Eine Enttäuschung setzte es für die Stabhochspringerin Nicole Büchler ab. Die 33-jährige Seeländerin scheiterte auf ihrer Einstiegshöhe von 4,40 m dreimal. Bereits zum Auftakt der Diamond League in Doha war die Olympia-Sechste von Rio de Janeiro ohne gültigen Versuch geblieben. Vergangene Woche in Rom übersprang Büchler für sie bescheidene 4,40 m.

