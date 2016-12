Punktgewinn für Sam Allardyce bei Rückkehr auf die Trainerbank

Der Franzose Johan Cabaye brachte im kleinen Londoner Derby die Gäste in der 26. Minute nach herrlicher Vorarbeit von Andros Townsend in Führung, Captain Troy Deeney glich in der 71. Minute mit einem Foulpenalty für den Gastgeber aus. Für den 28-jährigen Stürmer war es der 100. Treffer für Watford.

Für die Gäste wäre beim Debüt von Sam Allardyce, der die Nachfolge von Alan Pardew antrat, mehr möglich gewesen. Christian Benteke scheiterte in der 37. Minute mit einem Foulpenalty kläglich an Watford-Keeper Heurelho Gomes. Crystal Palace hat nur eines der letzten zwölf Spiele gewonnen.

Wenige Erfreuliches brachte der Stephanstag für Valon Behrami. Der Schweizer Internationale von Watford musste sich gesundheitlich angeschlagen bereits in der 14. Minute auswechseln lassen.

Watford - Crystal Palace 1:1 (0:1). - 20'304 Zuschauer. - Tore: 26. Cabaye 0:1. 71. Deeney (Foulpenalty) 1:1. - Bemerkungen: Watford bis 14. mit Behrami (krank ausgewechselt). 37. Heurelho Gomes (Watford) hält Foulpenalty von Christian Benteke.

Premier League. Rangliste: 1. Chelsea 17/43 (35:11). 2. Liverpool 17/37 (41:20). 3. Manchester City 17/36 (36:20). 4. Arsenal 17/34 (38:19). 5. Tottenham Hotspur 17/33 (29:12). 6. Manchester United 17/30 (24:17). 7. Southampton 17/24 (17:16). 8. West Bromwich Albion 17/23 (23:21). 9. Everton 17/23 (21:21). 10. Watford 18/22 (22:30). 11. Bournemouth 17/21 (23:28). 12. Stoke City 17/21 (19:24). 13. West Ham United 17/19 (19:31). 14. Middlesbrough 17/18 (16:19). 15. Leicester City 17/17 (23:29). 16. Burnley 17/17 (16:28). 17. Crystal Palace 18/16 (29:33). 18. Sunderland 17/14 (15:28). 19. Swansea City 17/12 (20:37). 20. Hull City 17/12 (14:36).

(sda)