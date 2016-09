Remis zwischen Dortmund und Titelverteidiger Real Madrid

Bislang hatte es den "Königlichen" in sechs Gastspielen im Ruhrpott nur zu zwei Unentschieden gereicht. Bis vier Minuten vor dem Ende sah es nach dem ersten Sieg von Real aus. Dann gelang dem eingewechselten André Schürrle der hoch verdiente Ausgleich für den BVB.

Das Duell der Favoriten in der Gruppe F war unterhaltsam, phasenweise hochklassig und von viel Tempo geprägt. Das lag primär daran, dass Dortmund unaufhaltsam stürmte - aber zwei Treffer kassierte.

Cristiano Ronaldo bezwang den Schweizer Goalie Roman Bürki nach 17 Minuten und einem mit Glück zustande gekommenen Assist zum 1:0. Es war der 95. Treffer des Rekordtorschützen in der Champions League. Dortmunds Ausgleich kurz vor der Pause war hochverdient, aber ebenso glückhaft. Goalie Keylor Navas faustete den Ball an den Oberkörper von Varane, den Abpraller drückte Pierre-Emerick Aubameyang über die Linie. Varane stellte in der 68. im Anschluss an einen Eckball aus kurzer Distanz auf 2:1.

Leicester mit dem Punktemaximum

Sechs Punkte aus zwei Spielen weist nach der ersten Tranche der zweiten Runde einzig Leicester City auf. Der englische Meister setzte sich im ersten Champions-League-Heimspiel seiner Vereinsgeschichte gegen den FC Porto 1:0 durch. Das Tor gelang dem algerischen Neuzuzug Islam Slimani in der 25. Minute per Kopf.

Mehmedis Assist

Bayer Leverkusens Treffer zum 1:0 in Monaco leitete Admir Mehmedi ein. Der Schweizer Internationale wurde in der 73. Minute aufs Feld geschickt, wenige Sekunden später lieferte er die präzise Vorlage zum Tor von Javier Hernandez. Den 1:1-Ausgleich kassierte Leverkusen in der 94. Minute. Im zweiten Spiel der Gruppe E kamen die Tottenham Hotspur auswärts gegen den ZSKA Moskau zu einem 1:0 (Son Heung-Min).

(sda)