Neben Holdener, in ihrer Spezialdisziplin zuvor in dieser Saison viermal auf dem Podest und letztmals im März 2014 ausgeschieden, fielen in der kroatischen Hauptstadt auch Michelle Gisin, Mélanie Meillard und Charlotte Chable bereits im ersten Durchgang aus.

Aus Schweizer Sicht vermochte sich einzig Denise Feierabend für die Top 30 zu qualifizieren. Die Obwaldnerin verbesserte sich im Finallauf vom 20. auf den 13. Platz - ihrem besten Resultat in dieser Disziplin seit März 2014, als sie in Lenzerheide Zwölfte geworden war. Nur dreimal war Feierabend im Slalom überhaupt besser klassiert als nun in Zagreb. Ihr Rückstand auf Siegerin Velez Zuzulova fiel mit 3,49 Sekunden allerdings bereits beträchtlich aus.

Slowakischer Doppelsieg

Velez Zuzulova hatte in Zagreb schon nach dem ersten Lauf geführt. Die 32-jährige Slowakin, die in den letzten drei Slaloms jeweils hinter Shiffrin und vor Holdener Zweite geworden war, triumphierte mit 0,24 Sekunden Vorsprung vor ihrer Landsfrau Petra Vlhova. Für Slalom-Spezialistin Velez Zuzulova wars bei 29 Podestplätzen im Weltcup der fünfte Sieg, der erste seit ihrem Doppelerfolg Mitte Januar 2016 in Flachau. Dritte wurde die Tschechin Sarka Strachova (0,52 Sekunden zurück).

Olympiasiegerin und Doppel-Weltmeisterin Mikaela Shiffrin fiel in ihrer Spezialdisziplin erstmals seit dem 29. Dezember 2012, als sie in Semmering im zweiten Durchgang ausgeschieden war, aus. Die letzten zwölf Weltcup-Slaloms, zu denen sie gestartet war, hatte die Amerikanerin allesamt gewonnen. Unmittelbar vor dem Jahreswechsel hatte Shiffrin in Semmering zwei Riesenslaloms und einen Slalom hintereinander gewonnen.

Schon am Wochenende geht es in Maribor mit zwei technischen Rennen weiter. Am Samstag findet der Riesenslalom statt, am Sonntag der Slalom.

Zagreb (CRO). Weltcup-Slalom der Frauen: 1. Veronika Velez Zuzulova (SVK) 2:02,53. 2. Petra Vlhova (SVK) 0,24 zurück. 3. Sarka Strachova (CZE) 0,52. 4. Frida Hansdotter (SWE) 0,83. 5. Bernadette Schild (AUT) 1,16. 6. Marie-Michèle Gagnon (CAN) 1,91. 7. Resi Stiegler (USA) 2,02. 8. Chiara Costazza (ITA) 2,11. 9. Katharina Truppe (AUT) 2,43. 10. Christina Geiger (GER) 2,93. Ferner: 13. Denise Feierabend (SUI) 3,49. - 25 der 30 Finalistinnen klassiert.

Nicht für den zweiten Lauf qualifiziert: 41. Rahel Kopp (SUI) 4,19. - 67 Fahrerinnen gestartet, 43 klassiert. - Im ersten Lauf ausgeschieden u.a.: Wendy Holdener (SUI), Michelle Gisin (SUI), Mélanie Meillard (SUI), Charlotte Chable (SUI), Mikaela Shiffrin (USA) und Nina Löseth (NOR).

