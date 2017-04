Spektakuläres Remis im Mailänder Stadtderby

Inter führte bis zur 83. Minute nach Toren von Antonio Candreva (36.) und Captain Mauri Icardi (44.) mit 2:0. Nach dem 1:2-Anschlusstreffer durch Alessio Romagnoli gelang Christian Zapata in der 97. Minute der späte Ausgleich. Der Kolumbianer schoss den Ball nach einem Corner mit einer akrobatischen Einlage spektakulär ins Tor.

Damit bleibt Milan in der Tabelle als Sechster zwei Punkte vor dem Stadtrivalen. Inter wartet nun schon seit vier Spielen auf einen Sieg.

Das erste "chinesische" Mailänder-Stadtderby wurde pünktlich zur Primetime in China (12.30 Uhr Schweizer Zeit) angepfiffen. Erst am Donnerstag wurde der Verkauf der AC Milan an chinesische Investoren perfekt. Inter ist schon seit fast einem Jahr in chinesischem Besitz.

Tabelle und Telegramm:

Inter Mailand - AC Milan 2:2 (2:0). - Tore: 36. Candreva 1:0. 44. Icardi 2:0. 83. Romagnioli 2:1. 97. Zapata 2:2.

Weitere Spiele vom Samstag. Um 15.00 Uhr: Cagliari - Chievo Verona. Fiorentina - Empoli. Genoa - Lazio Rom. Palermo - Bologna. Pescara - Juventus Turin. AS Roma - Atalanta Bergamo. Torino - Crotone. - Um 18.00 Uhr: Sassuolo - Sampdoria Genua. - Um 20.45 Uhr: Napoli - Udinese.

Rangliste: 1. Juventus Turin 31/77 (62:20). 2. AS Roma 31/71 (69:26). 3. Napoli 31/67 (72:33). 4. Lazio Rom 31/60 (52:34). 5. Atalanta Bergamo 31/59 (52:34). 6. AC Milan 32/58 (49:35). 7. Inter Mailand 32/56 (59:37). 8. Fiorentina 31/52 (49:39). 9. Sampdoria Genua 31/45 (39:37). 10. Torino 31/44 (59:52). 11. Udinese 31/40 (41:40). 12. Chievo Verona 31/38 (35:45). 13. Cagliari 31/35 (41:62). 14. Bologna 31/34 (29:46). 15. Sassuolo 31/32 (38:49). 16. Genoa 31/29 (30:51). 17. Empoli 31/23 (18:49). 18. Crotone 31/20 (25:51). 19. Palermo 31/15 (25:67). 20. Pescara 31/14 (31:68).

