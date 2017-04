Teenager Mbappé Doppeltorschütze für Monaco

Der Schock nach dem Bombenanschlag auf den Mannschaftsbus vom Dienstag sass bei Borussia Dortmund zumindest in der ersten Halbzeit offenbar noch tief. Die Deutschen hatten in der 17. Minute Glück, dass Monacos Fabinho einen Penalty neben den Pfosten setzte. Zwei Minuten später verliess die Dortmunder aber das Glück. Der erst 18-jährige Kylian Mbappé erzielte das 0:1 aus offside-verdächtiger Position.

Weiteres Ungemach wartete in der 35. Minute auf den BVB. Verteidiger Sven Bender überlistete seinen eigenen Torhüter Roman Bürki völlig unbedrängt per Kopfball zum 0:2. Den dritten Gegentreffer kassierte Bürki in der 79. Minute, als sich erneut Mbappé pfeilschnell löste und zum 1:3 einschoss.

Dortmund steckte allerdings nicht auf und erzielte beide Male den Anschlusstreffer durch Ousmane Dembele (57./1:2) und Shinji Kagawa (84./2:3).

(sda)