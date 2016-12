Torsten Frings neuer Trainer von Darmstadt

Frings bestätigte eine entsprechende Meldung der "Bild"-Zeitung. Der ehemalige deutsche Internationale stand zuletzt bei Werder Bremen als Co-Trainer des entlassenen Viktor Skripnik unter Vertrag. Als Cheftrainer ist der 40-Jährige noch unerfahren.

Darmstadt hatte sich Anfang Dezember nach sechs Niederlagen in Serie von Norbert Meier getrennt. Ramon Berndroth, sportlicher Leiter des Nachwuchszentrums, übernahm bis zur Winterpause übergangsweise. Zuletzt hatten Bruno Labbadia und Holger Stanislawski den Darmstädtern abgesagt.

Der frühere Bremer, Münchner und Dortmunder Bundesliga-Profi Frings soll nun in Darmstadt die Serie von mittlerweile acht Liga-Pleiten stoppen. Trainingsauftakt am Böllenfalltor im neuen Jahr ist am 3. Januar. Am 21. Januar geht es dann gegen Borussia Mönchengladbach.

(sda)