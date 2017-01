Wawrinka trifft beim Saisonauftakt auf Troicki

Troicki, die Nummer 29 des Rankings, gewann die am Montag nach dem ersten Satz verlegten Partie gegen Nishioka (ATP 100) nach der Wiederaufnahme 6:4, 7:5. Wawrinka (ATP 4) profitierte als Nummer 2 der Setzliste von einem Freilos in der 1. Runde.

Der 31-jährige Wawrinka hat alle sechs bisherigen Vergleiche mit dem ein Jahr jüngeren Serben für sich entschieden. Die letzte Begegnung im letzten Herbst in den Viertelfinals am Turnier von St. Petersburg entschied der Schweizer in zwei Sätzen für sich.

(sda)