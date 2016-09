YB verliert weiter an Boden

Nach einer verhaltenen ersten Halbzeit bot sich den beiden Teams nach dem Seitenwechsel vor 9500 Zuschauern mehrmals die Gelegenheit zu einem Torerfolg. Drei Minuten nach der Pause scheiterte der Sittener Stürmer Moussa Konaté an Yvon Mvogo, in der 52. Minute traf Carlitos mit seinem Schuss von der Strafraumgrenze den Pfosten.

Später bot sich YB zweimal die Chance zum Sieg. Michael Frey schaffte es, in der 65. Minute nach einem Querpass von Yoric Ravet den Ball aus drei Metern über das Tor zu schiessen, in der 82. Minute agierte der eingewechselte Yuya Kubo zu egoistisch. Der Japaner tauchte alleine vor Anton Mitrjuschkin auf, schoss und scheiterte am Russen, anstatt den Ball quer auf den einschussbereiten Frey zu legen.

Für die Berner war es die zweite Nullnummer in dieser Woche, Sion bleibt unter Trainer Peter Zeidler weiterhin ungeschlagen. In der Tabelle profitierte in erster Linie Leader Basel vom Remis. Der Rückstand von YB auf den FCB beträgt nach einem Viertel der Saison bereits 13 Punkte. Hinter dem bereits enteilten Titelverteidiger kam es zum grossen Zusammenschluss. Die zweitklassierten Berner und Sion, das auf Rang 7 liegt, trennen nur drei Punkte.

Sion - Young Boys 0:0

9500 Zuschauer. - SR Schörgenhofer (AUT).

Sion: Mitrjuschkin; Lüchinger, Zverotic, Pa Modou, Morgado (72. Sierro); Mveng, Salatic, Adão; Akolo (82. Assifuah), Carlitos; Konaté (75. Léo).

Young Boys: Mvogo; Sutter, von Bergen, Rochat, Lecjaks; Bertone, Zakaria; Schick (55. Kubo), Ravet, Sulejmani (83. Obexer); Frey.

Bemerkungen: Sion ohne Bia, Ndoye, Ziegler, (alle verletzt), Cmelik, Mboyo (rekonvaleszent), Young Boys ohne Benito, Fekete, Gerndt, Hoarau, Sanogo, Seferi und Wüthrich (alle verletzt). 52. Pfostenschuss Carlitos. Verwarnungen: 25. Konaté. 37. Lüchinger (beide Foul).

(sda)