freestyle.ch mit Weltcup-Status

Bern figuriert damit in der Olympia-Saison 2017/18 im Big-Air-Kalender des Weltverbandes FIS als zweite Station nach Cardrona in Neuseeland. Da vor den Olympischen Spielen in Pyeongchang insgesamt fünf Weltcup-Events geplant sind, werden in Bern wichtige Punkte für die Olympia-Qualifikation vergeben.

Ob "freestyle.ch" auch Teil des neuen Labels "Super Series" wird, bei dem Snowboarder und Freeskier gemeinsam über die grosse Schanze springen, wird erst im März entschieden.

"Freestyle.ch" fand bis 2014 während 20 Jahren auf der Zürcher Landi-Wiese statt. Mangels Sponsoren-Gelder wurde der Anlass in den vergangenen zwei Jahren nicht mehr durchgeführt, bevor der Umzug nach Bern beschlossen wurde.

(sda)