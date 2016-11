Ein kerniger Befreiungsschlag

Die Zuschauer in Oberseen staunten nicht schlecht: Ohne Vorankündigung gab Andrea Kern, die 32-jährige Weltmeisterin von 2005, nach zwei Jahren Babypause am letzten Samstag gegen Zug United ihr Comeback. Und was für eines. Es dauerte ganze 148 Sekunden, bis sie mit ihrem ersten Schuss die Red Ants in Führung brachte. Noch wichtiger war jedoch ihre Rolle als Antreiberin, die sie schon früher inne hatte – Kern schaffte es sofort, ihre auf den letzten Platz abgerutschten Teamkolleginnen mitzureissen und aufzubauen. Und auch wenn sie sich – anders als früher – gewisse Timeouts als «Libero» gönnte, reichte es zu einem zweiten Treffer zum zwischenzeitlichen 2:1. «Der definitive Entscheid, wieder einzusteigen, fiel erst vor zwei Wochen. Noch fehlt mir natürlich der Rhythmus, aber die Emotionen waren gleich wieder da», zog sie ein zufrieden Bilanz.

Beherzter Kampf

Alexandra Frick (im Powerplay) und Margrit Scheidegger erhöhten die von Kern herausgeschossene Führung bis Ende des zweiten Drittels auf 4:1. Daran änderte sich im Schlussabschnitt nichts mehr, weil die Red Ants nicht wie ein Tabellenletzter auftraten, sondern beherzt kämpften und die Zugerinnen über weite Strecken im Griff hatten. Céline Chalverat konnte sich noch den Luxus erlauben, einen Penalty zu vergeben. Und was aufs eigene Tor kam, wurde eine Beute der gut aufgelegten Schlussfrau Nicole Heer.

Siegtor erarbeitet

Knapp 24 Stunden später stiegen die Winterthurerinnen mit der gleichen kämpferischen Einstellung in den Cup-Viertelfinal bei Skorpion Emmental Zollbrück. Im Kasten erneut mit Heer, die sich langsam als Nummer 1 zu etablieren beginnt. Das ausgeglichene Duell brachte in 60 Minuten nur zwei Treffer – den Führungstreffer der Bernerinnen im Mitteldrittel glich Ellenor Bengtsson in der 46. Minute aus, was eine Verlängerung nötig machte. Da sorgte Scheidegger in der 67. Minute für die Entscheidung. Symptomatisch für die neu gefundene Energie arbeitete die Internationale den Ball über die Linie. Auch «hässliche» Tore zählen und im Cup sind sie noch wertvoller.

Im Halbfinal treffen die Red Ants im Januar auf Piranha Chur, Dietlikon oder B-Ligist Lejon Zäziwil. «Mal ein Heimspiel» wünscht sich Assistenztrainer Daniel Gafner bezüglich der heute Dienstag stattfindenen Auslosung – bisher traten die Red Ants im Cup nur auswärts an.

Ob der «Kern-Effekt» längerfristig anhält, wird schon am kommenden Wochenende zu sehen sein, wenn gleich noch eine Doppelrunde ansteht – am Samstag im Heimspiel gegen Dietlikon und anschliessend erneut auswärts bei Skorpion Emmental.

