Ein vernünftiger Start ins neue Jahr

Dem HC Rychenberg ist der Start ins neue Jahr resultatmässig zur Hälfte geglückt. Am Samstag setzte es im weitgehend ausgeglichenen, allerdings nicht eben hochklassigen Spitzenspiel gegen Leader SV Wiler-Ersigen eine 2:6-Niederlage ab, die in ihrer Entstehung ärgerlich war und den vierten Platz kostete. Tags darauf zeigte die Mannschaft von Rolf Kern dann freilich gegen das Überraschungsteam der Saison, den UHC Waldkirch-St. Gallen, eine eindrückliche Replik und setzte sich überzeugend mit 12:2 durch.Kern blickte trotz des Rangverlustes aufgrund des minimal schlechteren Torverhältnisses gegenüber Chur recht zufrieden auf die Verrichtungen seiner Mannschaft zurück: «Gegen Wiler kann man verlieren. Sie verfügen über ein starkes Kader und haben diese Saison erst zweimal verloren; beide Male gegen uns. Und gegen Waldkirch stand unser Sieg von der ersten bis zur letzten Sekunde nie zur Debatte.» Der HCR scheint für die kommenden Aufgaben bereit zu sein.

Willig, aber zu unpräzis

Im Spitzenspiel war beiden Mannschaften deutlich anzumerken, dass die Ernstkämpfe in den letzten sechs Wochen sehr dünn gesät waren. Vor allem in den ersten zehn Minuten wirkte das Gebotene zerfahren, Fehlpässe und aufspringende Bälle gehörten auf beiden Seiten dazu,reelle Torchancen waren dementsprechend eine Rarität.

Umso erstaunlicher war, dass Wiler nach nur fünf Minuten mit 2:0 in Führung lag. Die Bernerbesassen in der Startphase zwar mehr Spielanteile, gefährlich wurden sie damit aber nicht. Aber sie nutzten jene zwei Schnitzer, die dem HCR unterliefen: Beim 0:1 stimmte die defensive Abstimmung nicht und dem 0:2 ging ein schlimmer Fehler in der Auslösung voraus. «Wir verteilten zwei Geschenke. Mit einer solchen Hypothek ist gegen Wiler nur schwer zu gewinnen», fasste Kern den Fehlstart zusammen.

Rychenberg fand ab dem Mitteldrittel zur einen oder anderen Druckphase mit daraus erwachsenden Chancen. Doch insgesamt blieb die offensive Durchschlagskraft bescheiden, zum einen, weil sich die Winterthurer im Angriff zu leicht in Zweikämpfe verwickeln liessen, und zum anderen, weil ihre Abschlüsse meist so ungenau waren, dass Gästekeeper Nicolas Wolf erst gar nicht eingreifen musste.

Keinerlei Zweifel

Entschieden besser als tags zuvor gelang dem HCR der Start inSt. Gallen. Gegen seinen früheren «Angstgegner», der entgegen allen Prognosen in dieser Saison bereits sechsmal gewinnen konnte und mit zwanzig Punkten auf einem Playoff-Platz steht, agierte er ohne Hektik, trug seine Angriffe geradliniger als am Vortag vor und ging auch im Abschluss konsequenter zu Werke. Mit gutem Beispiel voran ging der Schwede Rasmus Sundstedt, der nicht nur in der vierten Minute für das Führungstor verantwortlich zeichnete, sondern im Startdrittel noch drei weitere Skorerpunkte folgen liess und so massgeblich zum 5:0 nach zwanzig Minuten beitrug.

Dass nie Spannung aufkam, hatte auch damit zu tun, dass der HCR auch weiterhin die Grosszahl der Zweikämpfe für sich entschied und in der Defensive so geschickt stand, dass er Waldkirchs gefürchtete Konter nahezu immer rechtzeitig unterbinden konnte.

Für Trainer Kern waren vor allem zwei Dinge wichtig: «Wir zeigten eine Reaktion und liessen nie den geringsten Zweifel an unserem Sieg aufkommen.» Dies gegen einen Gegner, gegen den sich sein Team oft sehr schwergetan hatte und der gute Chancen auf die erstmalige Playoff-Teilnahme besitzt. Der deutliche Erfolg war für den HCR auch darum wichtig, weil das hinzugewonnene Selbstvertrauen helfen könnte, wenn er am nächsten Wochenende erstmals seit zehn Jahren wieder in den Cupfinal vorstossen möchte. ()