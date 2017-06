Juniorentitel für Samir Serhani

Der 18-jährige Samir Serhani reiste mit einem grossen Ziel nach Chiasso: den Titel als Junioren-Schweizer-Meister zurückzuerobern, den er 2015 in sensationeller Manier bereits als 16-Jähriger errungen hatte, letztes Jahr aber nicht verteidigen ­konnte. «Ich bin sehr glücklich, den Titel wieder gewonnen zu haben», freut sich Serhani, «das war ja mein letztes Jahr als Junior.» Mit insgesamt drei Medaillen kehrt er nach Hause zurück. Nebst dem Mehrkampf-Gold ­holte er in den Gerätefinalen Gold an den Ringen und Silber am Reck. Auch wenn er mit dem Wettkampf sehr zufrieden ist, gerne wäre er noch erfolgreicher gewesen. «Bei den Gerätefinals hätte noch mehr drin liegen müssen», äussert sich Serhani selbstkritisch, «aber am Boden und Barren lief es im Final nicht mehr so gut.»

Nun stehen KV-Abschlussprüfungen an, und dann freut sich der beste Schweizer Junioren-Kunstturner auf Ferien. Im Sommer folgt dann der Wechsel nach Magg­lin­gen. Gemäss Chris­tian Grossniklaus, dem Winterthurer Cheftrainer des regionalen Leistungszentrums in Rüm­lang, sollte der Übertritt ins Nationalkader gelingen. «Samir Serhani ist ein grosses Talent, und er trainiert überaus seriös.»

Vezzus Titelträume geplatzt

Im P5 gewann Marc Heidelberger (TV Rümlang) beim Gerätefinal Gold am Boden und Benjamin Pfyffer (TV Hegi) Bronze am Sprung. Eine Stufe tiefer, im P4, liess sich Fabio Vezzu (TV Neftenbach) die Silbermedaille umhängen. Bis zum letzten Gerät, dem Reck, führte er die Rangliste an. Ein grober Fehler liess die Titel­träume aber platzen. Doch die Freude über die Silbermedaille überwiegt. «Ich freue mich riesig über die Medaille, startete ich doch sehr nervös in den Wettkampf», strahlt der Dreizehnjährige, «und dass wir im Team die Goldmedaille holten, ist das Tüpfelchen auf dem i.» In der Kate­gorie P3 trat als einziger Athlet, der nicht in einem Leistungszentrum trainiert, Niels Probst (Kutu Freienstein-Rorbas) an. Dass er sich mit Rang 22 mitten in den Kaderturnern einreihen konnte, ist ein grosser Erfolg.

15 Medaillen und 16 Diplome

Insgesamt brachten die Athleten des ZTV 15 Medaillen aus Chiasso zurück: sieben im Mehrkampf und acht in den Gerätefinals. Nur die Tessiner waren erfolgreicher. «Tessin hat uns im P5 überholt, deshalb resultierten für uns weni­ger Gerätefinale und somit auch weniger Medaillen», erklärt Cheftrainer Grossniklaus die Dif­fe­renz zum vorigen Jahr. Letztes Jahr waren es total 24 Medaillen gewesen. Grossniklaus blickt aber zuversichtlich in die Zukunft. «Unsere Turner haben noch viel Potenzial. Jetzt geht es darum, das Training zu optimieren und die Turner noch siegeshungriger zu machen.»

