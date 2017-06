Leuppis vierter Kranz der Saison

Im Schlussgang des Glarner-Bündner Schwingfests in Niederurnen besiegt der 19-jährige Eidgenosse Samuel Giger (Ottoberg) nach 1:38 Minuten seinen Kantonskameraden Tobias Krähenbühl (Frauenfeld) mit seiner Spe­zial­waffe, dem Kurz. Giger übrigens wird am Samstag, 17. Juni, um 10 Uhr am Nordostschweizer Nachwuchs-Schwingfest in Rikon zusammen mit Sonia Kälin (Egg SZ) eine Autogrammstunde geben.

Umstrittene Entscheidung

Samir Leuppi unterlag zum Auftakt dem Eidgenössischen Kranzschwinger und Kranzfestsieger Domenic Schneider (Friltschen): Kurz vor Ablauf der ­ersten Minute ergriff Schneider mittels Kurz die Initiative, ­Leuppi konterte mit Gammen und kam zum vermeintlichen Vollerfolg. Doch die Kampfrichter waren anderer Meinung und sahen Schneiders Abschlunggen als gültiges Resultat. «Der Entscheid der drei Kampfrichter war sehr umstritten», sagte ein enttäuschter Leuppi.

Der defensiv starke Roman Vestner (Speicher) konnte dem Winterthurer danach einen Gestell­ten abtrotzen. «Mir ist die Zeit davongelaufen», meinte Leuppi, der Vestner am St. Galler Kantonalen im Kampf um den Kranz bezwungen hatte.

Vor der Mittagspause bodigte der Schwinger des Schwingklubs Winterthur den Nichtkranzer Simon Oertig (Gossau) problemlos, dies mit Note 9,75. Leuppi hatte danach 27,00 Punkte. Nach zwei Siegen, jeweils mit der Maximalnote 10,00, gegen Roman Rüegg (Walde SG) und den ISV-Kranzer Roland Kälin (Schönenberg ZH), den er nach rund drei Minuten ins Sägemehl bettete, konnte Leuppi um den Kranz schwingen. Dem Eidgenossen Stefan Burkhalter (Homburg), welchem er sich im Schlussgang des Eschenberg-Schwingets geschlagen ­geben musste, gab er nach nur einer Minute mit einem Inneren Haken das Nachsehen. «Mir war bewusst, dass ich im Kampf um das Eichenlaub mit einem starken Gegner eingeteilt werde, da ich im zweiten Durchgang gegen Vestner, einem deutlich schwächer eingestuften Kontrahenten, stellen musste», erklärte Leuppi. Dazu ergänzte er: «Heute konnte ich gegen Burkhalter erstmals gewin­nen.»

Samir Leuppi, der sich mit 56,75 Punkten auf Platz 5b platzierte, strebt am Nordost­schwei­zer Schwingfest vom 18. Juni in Davos einen weiteren «Kopfschmuck» an, den fünften der laufenden Saison und den 22. insgesamt.

Winterthurer ohne Kranz

Die restlichen Athleten des Schwingklubs Winterthur konnten zuletzt nicht in den Kampf um die hochhängenden Kränze eingreifen. Beda Arztmann, der sich in diesem Jahr seine beiden ersten Kränze erkämpfte, hatte mit dem Taucher im vierten Gang gegen Reto Landolt (Näfels) einen Rückschlag. Im Anschwingen stellte er mit dem Thurgauer Urs Schäppi, den er am Pfan­nenstiel-Schwinget noch unter die Verlierer reihte, und dem unbequemen Teilverbandskranzer Adrian Oertig (Goldingen). Dank zwei Erfolgen, den beiden Remis und zwei Niederlagen platzierte sich der Ossinger auf Platz 13f.

Philipp Lehmann (Humli­kon) hatte am Ende zwei Siege und vier Verlustpartien auf seinem Konto. Niederlagen musste er gegen die späteren Kranzgewinner Dominik Oertig (Uznach) und Roman Hochholdinger (Felsberg) einstecken. Einen schwarzen Tag erwischte Patrick Rüegg (Rikon im Tösstal), der mit drei Unentschieden und einer Niederlage im vierten Umgang den Ausstich klar verfehlte.

Odermatt nahe am Kranz

Christoph Odermatt (Bauma) tota­lisierte nach fünf Gängen 46,50 Zähler. Dies mit zwei Siegen und drei Remis: zweimal mit höher eingestuften Gegnern, nämlich gegen den NOS-Kranzer Dominik Schmid (Hundwil) und den Eidgenossen Peter Horner (Glarus). Ebenfalls unentschieden trennte sich der Zürcher Oberländer vom Nichtkranzer Marc Jörger (Domat/Ems). Im entscheidenden Durchgang um seinen sechsten Kranz verlor der 23-Jährige gegen die Nummer 1 der Glarner Schwinger, den Eidgenossen Roger Rychen (Mollis) mit der Tiefstnote 8,50.

(Der Landbote)