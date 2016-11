Rychenberg eliminiert Wiler-Ersigen

Für einmal galt an diesem Wochenende das eigentliche Interesse des HC Rychenberg nicht der Meisterschaft. In den Tagen vor dem dreiwöchigen Unterbruch der nationalen Wettbewerbe wegen der WM richtete sich das Augenmerk auf den Cup-Viertelfinal gegen den SV Wiler-Ersigen. Da bewies der HCR wieder einmal seine aktuellen defensiven Stärken und liess bloss ein (spätes) Gegentor zu. So reichten die im ersten Drittel innert 49 Sekunden erzielten Tore von Moritz Schaub und Lukas Grunder zu einem knappen 2:1-Sieg, der das Aufrücken ins Halbfinale bedeutete.

Im ersten Drittel überlegen

Rychenberg erwischte den weitaus besseren Start. Wiler-Ersigen hatte zwar etwas öfter den Ball in seinen Reihen und suchte mit seinem Forechecking den frühen Ballgewinn, fand er aber keinerlei Rezept. Vielmehr war es der HCR, der mit seinem schnörkellosen Spiel nach vorne für Gefahr sorgte. Einen solch geradlinigen Angriff nutzte Captain Grunder in der siebten Minute für jenes 2:0, das bereits für den Sieg reichen sollte. Lediglich 49 Sekunden zuvor hatte Schaub im einzigen Winterthurer Powerplay des Spiels für das 1:0 erzielt

Bei diesem Spielstand blieb es bis zur ersten Drittelspause. Dies schmeichelte dem Gastgeber, denn der HCR besass im ersten Abschnitt genügend aussichtsreiche Torchancen, um 4:0 führen zu können oder gar zu müssen. Wilers Angriffe waren nie so zwingend, dass sich daraus reelle Torchancen ergeben hätten, wohingegen der HCR allein zwischen der 11. und 16. Minute dreimal in Überzahl aufs gegnerische Tor marschieren konnte, ohne daraus einen Nutzen zu ziehen.

Zu Beginn des Mitteldrittels geriet Rychenbergs Vorsprung ernsthaft in Gefahr. Wiler durfte während vier aufeinanderfolgende Minuten sein Powerplay aufziehen und erarbeitete sich dabei seine ersten guten Chancen. Die beste besass allerdings der HCR. In Unterzahl traf er zum 3:0, doch wurde der Shorthander nicht gegeben, da der Ball die Linie nicht im vollen Umfang überschritten habe, was vermutlich ein Fehlentscheid war.

Dem Druck widerstanden

Wilers Druck nahm auch bei personellem Gleichstand zu, in die Gefahrenzone eindringen konnte es freilich nur in den seltensten Fällen. Rychenbergs Defensive hielt stand und verschaffte sich ab Spielhälfte wieder Luft. Ähnlich verlief das Schlussdrittel. Anfangs erhöhten die Berner die Schlagzahl und wurden diesmal belohnt. In der 44. Minute scheitert Matthias Hofbauer noch an der Latte, doch sorgte Marco Rentsch kurz darauf für den Anschlusstreffer.

Jeden Block gefeiert

Der HCR konnte sich in der Folge wieder etwas besser lösen. Anders als im Startdrittel blieben gefährliche Offensivaktionen freilich selten, weshalb Kern Steigerungspotential ortete: «Es war nicht geplant, dass wir uns so weit zurückdrängen lassen, aber Wiler musste kommen. In diesen Situationen müssten wir uns besser lösen.» Das spielte letztlich keine Rolle, denn der HCR brachte das 2:1 sicher über die Runden. Was Kern daran freute, war, dass «alle 23 Spieler wie eine Wand hinter den sechs auf dem Feld standen und jeden erfolgreichen Block feierten.»

Die Halbfinals werden heute Dienstag ausgelost. Mögliche Gegner Rychenbergs sind Chur Unihockey, Alligator Malans und die Grasshoppers.

Lange zu ungeduldig

Anders als im Cup befand sich der HCR in der Meisterschaft fast ausschliesslich im Vorwärtsgang. Selbst Klotens erste Linie, in der dessen Who's who vertreten war, dominierten die Winterthurer bei ihrem 5:3-Sieg 24 Stunden vor dem Cup-Einsatz grösstenteils. Angesichts dieser uneingeschränkten Überlegenheit und der daraus erwachsenden zahlreichen Chancen war es mehr als nur überraschend, dass die Zürcher Unterländer bis zur 22. Minute 2:0 in Führung gingen. «Wir waren zu ungeduldig und suchten den Abschluss zu schnell», begründete Kern die fehlenden Tore.

Wie er es sich vorgestellt hatte, demonstrierte das Team in der 39. Minute. Der Ball zirkulierte bestimmt, aber ruhig ums gegnerische Tor, ehe Niiranen völlig frei zum Abschluss kam und zum 2:2 traf. Den Anschlusstreffer hatte Michel Schwerzmann kurz nach Spielmitte mittels Freistoss bewerkstelligt. Diese beiden Tore sorgten für die Wende und im Schlussdrittel machte der HCR mit drei weiteren Treffern alles klar. Der 5:3-Sieg war hochverdient und Kern konnte befriedigt feststellen: «Wir konnten mit drei Linien durchspielen und mussten niemanden forcieren.» Dank des zehnten Sieges im zwölften Spiel verbleibt der HCR auf dem dritten Zwischenrang, drei Zähler hinter Leader Wiler und vier vor dem nächsten Verfolger GC. ()