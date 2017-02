Rychenberg hievt sich auf Rang 2

Unspektakulär sachlich und ohne grössere Schwierigkeiten hat der HC Rychenberg seine beiden letzten Aufgaben der Qualifikationsphase hinter sich gebracht. Gegen das unangenehme, weil kampfstarke und stets bis zum Schlusspfiff hartnäckige Thun setzte er sich dank seines diesmal überaus potenten Powerplays mit 8:5 durch. Gegen Langnau war es hingegen vor allem die ab dem Mitteldrittel sehr überzeugende Abwehrarbeit, die dem von da an unangefochtenen 4:0-Erfolg zugrunde lag.Da der HCR gleichzeitig Schützenhilfe von Langnau und Kloten erhielt, konnte er Malans und GC in der Tabelle noch überholen und auf den zweiten Rang vorstossen. Dieser bringt der Mannschaft von Rolf Kern den potenziellen Heimvorteil für den Halbfinal ein. Dazu braucht es zuerst einen erfolgreichen Viertelfinal. Der beginnt am ersten Märzwochenende und der Gegner heisst einmal mehr Langnau.

Nicht kaltblütig genug

Gegen Thun hatte Rychenberg das Hinspiel verloren. Dass sich die Winterthurer daran noch erinnerten, war offensichtlich. Sie nahmen das Heft energisch in die Hand und erzeugten erheblichen Druck aufs Thuner Tor. Die Absicht war, schnell eine grössere Zäsur zu schaffen. «Zuerst gilt es, vier, fünf Tore vorzulegen, dann ist es gegen Thun in Ordnung», erklärte Trainer Rolf Kern den Plan. Es gelang dann freilich nur bedingt, diesen auch umzusetzen. Zwar kreierte sein Team ausreichend viele gute Chancen, deren Verwertung hinkte den Erwartungen jedoch deutlich hinterher. Statt des möglichen 8:1 hiess es nach vierzig Minuten bloss 4:3.

«Wir waren zu wenig kaltblütig», bemerkte Kern. Die Berner kämpften, als gäbe es kein Morgen, und bewiesen bei ihren raren Ausflügen bis vors gegnerische Tor grosse Effizienz. Als die Gäste jedoch in der 43. Minute überraschend ausglichen, hatte der HCR genug vom Treiben. Er erhöhte die Pace, provozierte damit Strafen und sorgte mit drei Toren im Powerplay für die Entscheidung.

Matchwinner Nils Conrad

Entschieden weniger lange, nämlich bloss ein Drittel lang, musste der HCR tags darauf in Biglen um die drei Punkte bangen. Nach überlegen geführten ersten fünf Minuten geriet er für den Rest des ersten Abschnitts auf Abwege und musste Langnau ein Chancenplus zugestehen. «Wir bestritten die Zweikämpfe zu wenig konsequent», bemängelte Kern, «und agierten zuweilen etwas überhastet.» Es war dem bestechend sicheren Torhüter Ruven Gruber und einem Powerplaytor zu verdanken, dass das Startdrittel nicht nur schadlos überstanden werden konnte, sondern gar mit einem 1:0 für den HCR endete.

Die Gefahr einer Niederlage war damit gebannt, denn die Winterthurer legten einen oder zwei Zacken zu. In der Defensive liessen sie von da an nur noch sehr wenig zu, was bei Grubers Shutout mithalf. Und in der Offensive fanden sie immer wieder mal den Weg zu Torchancen.

Als Matchwinner entpuppte sich Nils Conrad. Der gross ge-wachsene Kreativverteidiger hatte bereits das entscheidende Zuspiel fürs 1:0 geliefert und war auch in der Folge an allen Toren beteiligt. Zu den Treffern Michel Schwerzmanns und Cédric Rüegs­eggers in der 21. respektive 54. Minute lieferte er die Assists 2 und 3 und dazwischen sorgte er in der 28. Minute im Alleingang für das 3:0. Mit diesem 4:0 in Biglen endet die Qualifikation. Der Blick richtet sich nun sofort auf den nächsten Samstag. Dann will der HCR in Bern gegen GC seinen fünften Cupsieg erringen.

