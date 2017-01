Rychenberg stösst in den Cupfinal vor

Nach zuletzt wechselhaften Auftritten mit drei Niederlagen (gegen Spitzenteams) und nur einem Sieg scheint der HC Rychenberg wieder in die Spur gefunden zu haben. Das Team von Rolf Kern setzte sich an seinem Bündner Wochenende zweimal auswärts durch, zweimal gegen Kontrahenten aus den Top 5. Am Samstag verdiente er sich mit einem kompakten Auftritt und einem folgerichtigen 5:3-Sieges bei Chur Unihockey die erstmalige Teilnahme am Cupfinal seit 2006, womit dem Anspruch, mindestens einen Final zu erreichen, schon mitten in der Saison Genüge getan werden konnte. Und am Sonntag zwang der HCR dem Tabellenzweiten Alligator Malans in einem überaus zähen ‘ Kopfspiel’ mit 3:2 in die Knie.

Eine Vielzahl an Zweikämpfen

Vor einem Monat hatten sich der HCR und Chur bereits gegenüber gestanden. Damals hatten sich die Bündner dank für sie günstigem Spielverlauf in Oberseen 9:6 durchgesetzt. An jenes Spiel erinnert fühlten sich die Zuschauer, als Markus Studer nach bloss 84 Sekunden einen bösen Abspielfehler der Winterthurer nutzte, um seine Farben in Führung zu bringen. Damit schien der Weg zu einem erneuten Katz-und-Maus-Spiel geebnet, mit dem HCR als konstanter Angreifer und einem Chur, das seiner Stärke frönen kann, dem Kontern.

Doch so weit kam es nicht, denn mit einem fulminanten Weitschuss glich Nils Conrad den frühen Rückstand in der fünften Minute aus und als wenig später ein Churer die Strafbank drückte, eroberte Felix Buff nach einem missratenen Abschluss den Ball in Tornähe und zirkelte diesen in unnachahmlicher Weise aus der Drehung zum 2:1 in die Maschen. Diese beiden Tore zwangen Chur dazu, etwas aktiver am Geschehen teilzunehmen.

In der Folge bekamen die Zuschauer ein Spiel zu sehen, das extrem körperbetont geführt wurde. Es war vor allem eine Kaskade an Zweikämpfen, was das Publikum zu sehen bekam. Dass Souplesse und spielerische Leichtigkeit dabei zu kurz kamen, mochte Rychenberg-Trainer Kern nicht in Abrede stellen: «Es war spannend, aber wir haben zweifellos schon schöner gespielt. Was solls, es ging halt für beide Mannschaften um viel.»

Die Reaktion von Holtz

Mit der zuweilen allzu physischen Gangart hatten die Unparteiischen ihre liebe Mühe. So übersahen sie in der 34. Minute ein Foul an Fredrik Holtz und vor allem – bei unterbrochenem Spiel – den folgenden üblen Check Paolo Riedis gegen Rychenbergs Schweden, als sich dieser humpelnd vom Boden erhoben hatte. Zur Verwunderung aller beorderten sie stattdessen Holtz auf die Strafbank. Chur nutzte das verspätete Weihnachtsgeschenk zum 2:2.

Doch Holtz reagierte, wie es nur ein Champion kann. Mit dem Tiger im Tank drang er 45 Sekunden nach dem Ausgleich auf links vor und traf stilsicher zur neuerlichen Führung. Drei Minuten später erzwang er beim Torhüter einen Abpraller, den Felix Buff sicher zum 4:2 verwertete. Mit dieser Doublette war der Halbfinal gelaufen. Der HCR kontrollierte fortan das Geschehen fast nach Belieben und war auf dem besten Weg nach Bern. Daran änderte auch nichts, dass Chur in der 54. Minute einen Deckungsfehler ausnutzte und nochmals bis auf ein Tor herankam, denn bloss 41 Sekunden später stellte Conrad den alten Abstand wieder her.

Kern war mit dem Auftritt seiner Mannschaft zufrieden: «Wir agierten konzentriert und defensiv sauber und fanden stets die passende Antwort. Zudem war ich davon überzeugt, dass wir notfalls jederzeit einen Zacken hätten zulegen können.» Der Lohn für die kompakte und solidarische Leistung ist die Teilnahme am Cupfinal. In diesem wird es am 25. Februar zum Kantonalderby gegen GC kommen, der sich bei Malans 7:5 durchsetzte.

Mentale Stärke bewiesen Eben dieses Malans wartete am Sonntag auf den HCR. Dieser zweite Einsatz im Bündnerland sollte sich als ein sechzigminütiges Geknorze entpuppen. Es fehlte an der nötigen Präzision im Passspiel und im Abschluss, Kreativität und Inspiration waren Mangelware. Dies hatte erwartet werden müssen, denn zwei wichtige Partien innert weniger als 24 Stunden bestreiten zu müssen, ist mental eine grosse Herausforderung. Immerhin traten die beiden Teams mit gleich langen Spiessen an, waren sie doch gleichermassen vom Spielplan gebeutelt. Angesichts der schwierigen Voraussetzungen kam dem ersten Tor besondere Bedeutung zu. Dieses erzielte in der siebten Minute Holtz mit einem 'Buebetrickli', als er nach einem verzogenen Schuss Rasmus Sundstedts am schnellsten reagierte. Diese frühe Führung geriet kaum einmal in Gefahr, einerseits weil sich auch Malans in der Vorwärtsbewegung überaus schwer tat und andererseits weil Luis Schaub wie tags zuvor Ruven Gruber sehr gut hielt.

Buffs 2:0 in der 33. Minute war schon eine erste Vorentscheidung und Sundstedts 3:1 in der 48. Minute als Abschluss einer sehenswerten Kombination im Powerplay eine zweite. Dass Malans drei Minuten später nochmals auf ein Tor herankam, spielte am Ende keine Rolle mehr, denn in der Schlussphase lag weit eher das 4:2 als der Ausgleich in der Luft. Befriedigt konnte Kern die essentielle Ursache des Erfolges festhalten: «In den letzten vier Begegnungen mussten wir gegen nicht irgendwelche Gegner durchschnittlich nur drei Gegentore konzedieren.» Ausserdem bewahrheitete sich, was er seinen Spielern mit auf den Weg gegeben hatte: «Wer den Sieg mehr will, wird gewinnen.» Von Malans war erst im Schlussdrittel ein energisches Auflehnen zu beobachten gewesen. Für den HCR waren die drei Punkte im Kampf um die Positionen freilich auch wichtiger.

(Der Landbote)