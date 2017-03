100 Jahre Zürcher SVP: Polizei nimmt Demonstranten fest

Die Demonstranten wurden mit Einsatzwagen und Wasserwerfern eingekesselt und daran gehindert, über die Quaibrücke zum Kongresshaus zu gelangen. Nach einiger Zeit, in der eine Eskalation jederzeit möglich schien, begannen die Polizisten damit, die Mitglieder des Schwarzen Blocks einzeln zu verhaften.

Sie fesselten sie mit Kabelbindern, hängten ihnen ihre Habe in einem Plastiksack um den Hals und führten sie ab. Mit Kastenwagen wurden sie auf den Posten gebracht. Am anderen Ende des Seebeckens, in Richtung Enge, gab es zwar wiederholt kleinere Zwischenfälle. Durch das grosse Polizeiaufgebot konnten diese aber jeweils im Keim erstickt werden. Die Zahl der Verhafteten liegt noch nicht vor. Auch Angaben über Sachschäden gibt es bisher keine.

Das Areal am See wurde grossräumig mit hohen Zäunen abgesperrt. Mehrere hundert Polizistinnen und Polizisten standen im Einsatz. Sie kontrollierten jeden Touristen und Passanten, der auch nur ansatzweise wie ein Autonomer aussah.

Buttersäure-Angriff

Bereits vor Wochen hatten Linksautonome angekündigt, den Anlass stören zu wollen. Das Polizeiaufgebot wurde entsprechend aufgestockt. Am Vorabend der Feier platzierten Unbekannte eine Buttersäure-Stinkbombe beim Kongresshaus, die einen penetranten Gestank im Saal verbreitete.

Ob Linksautonome für den Vorfall verantwortlich sind, ist nicht geklärt. Kurz nach dem Vorfall wurde auf der linken Plattform Indymedia aber ein Bekennerschreiben aufgeschaltet.

An der gut bewachten Feier nahmen unter anderem SVP-Stratege Christoph Blocher, Bundesrat Ueli Maurer, Nationalratspräsident Jürg Stahl sowie die Nationalräte Andreas Glarner, Natalie Rickli und Gregor Rutz teil. (past/sda)