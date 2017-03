Buspassagiere nach Vollbremsung wegen Velofahrerin verletzt

Der Bus war am Donnerstagnachmittag kurz vor 15 Uhr vom Sternen Oerlikon her in Richtung Schwamendingen unterwegs. Bei der Verzweigung Wallisellenstrasse/Thurgauerstrasse musste der Fahrer gemäss Mitteilung der Stadtpolizei eine Vollbremsung einleiten, um eine Kollision mit einer Velofahrerin zu verhindern.

Beim Bremsmanöver verletzten sich acht Personen im Bus leicht bis mittelschwer. Eine Frau und drei Männer mussten durch Schutz & Rettung ins Spital gebracht werden, vier Personen konnten nach einer medizinischen Behandlung vor Ort wieder entlassen werden.

Zur Spurensicherung rückten Spezialisten des Unfalltechnischen Dienstes aus. Die Polizei sucht Zeugen. (mcp/sda)