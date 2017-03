«Der Wandel fordert die Leute»

Die UBS musste 2016 einen Gewinnrückgang hinnehmen. Wie ist das Geschäft in der Region Zürich gelaufen?

Thomas Ulrich*: Die Region Zürich macht, je nach Geschäftsbereich, rund einen Viertel bis einen Drittel des gesamten Schweiz-Geschäfts aus. Die Entwicklungen bei uns entsprechen somit meist denjenigen des gesamten Inlandgeschäftes. Das Personal Banking, also das Geschäft mit den Filialkunden, ist wie das Firmenkundengeschäft sehr gut gelaufen. Im Bereich Private Banking hingegen ist die Situation sehr anspruchsvoll gewesen.

In früheren Jahren hatte man den Eindruck, das Inlandgeschäft sei für die Grossbanken nicht mehr wichtig. Hat sich das wieder geändert?

Es ist tatsächlich so, dass das Inlandgeschäft wieder an Bedeutung gewonnen hat und damit natürlich auch das Geschäft in der Region Zürich. Es gab Jahre, in denen fast 40 Prozent des Konzernergebnisses in der Schweiz erwirtschaftet wurden. Das ist enorm viel, wenn man bedenkt, wie klein das Land ist, und dass wir in der ganzen Welt tätig sind. Das hat auch damit zu tun, dass wir die Investmentbanking Aktivitäten in den vergangenen Jahren massiv zurückgefahren haben.

Heute müssen sie ausländischen Kunden mehr bieten als früher. Wer unversteuertes Geld in der Schweiz deponiert hatte, konnte früher so viel Geld sparen, dass er es mit den Erträgen und den Gebühren wohl nicht so genau genommen hat.

Wir müssen heute viel stärker mit Kompetenz und Performance überzeugen, das ist so. Aber auch die Stabilität und Berechenbarkeit der Schweiz wird immer noch sehr geschätzt. In diesem Zusammenhang war übrigens die Ablehnung der Unternehmenssteuerreform III nicht hilfreich. Da sollte jetzt rasch ein neuer Vorschlag aufgegleist werden.

Wo wird der Finanzplatz Zürich in fünf oder zehn Jahren stehen?

Wir kämpfen hart dafür, dass Zürich sich international behaupten kann. Natürlich gibt es den Wettbewerb der Standorte. Eine wichtige Rolle dabei spielt die Digitalisierung. Zürich ist in dem Bereich gut positioniert, es gibt viele interessante Entwicklungen, auch in Zusammenarbeit mit dem Kanton. Wichtig war beispielsweise die Verbesserung der steuerlichen Belastung von Startups. Die Fintech-Szene soll sich in Zürich noch mehr ausbreiten können, wir haben ideale Voraussetzungen dafür: Die Banken, sehr gute Hochschulen und dann noch Branchengrössen wie Google.

Die UBS hat 49 Filialen in der Region Zürich. Ist die Schliessung von Geschäftsstellen ein Thema?

Das Filialgeschäft wird stark durch neue Entwicklungen beeinflusst, etwa die Digitalisierung. Das heisst aber nicht, dass es kein Filialnetz mehr braucht, es braucht beides. Ich glaube daran, dass es in unserem Geschäft Dinge gibt, die nur von Mensch zu Mensch erledigt werden können. Das Abheben von Bargeld beispielsweise hat früher auch dazu gehört, dafür gibt es heute Automaten. Bei komplexen Beratungen hingegen, sei es für eine Hypothek oder eine Nachfolgeregelung für ein Unternehmen, wird es auch in 10 oder 15 Jahren noch persönliche Gespräche brauchen. Dafür wiederum braucht es geeignete Räume vor Ort.

Bei den Banken hat sich in den letzten rund 10 Jahren vieles verändert. Was bedeutet das hohe Tempo für die Mitarbeitenden?

Der Wandel fordert die Leute extrem stark. Wir versuchen unsere Mitarbeitenden auf diesem Weg zu unterstützen. Bezüglich Digitalisierung heisst das, dass wir in Ausbildung investieren. Natürlich gibt es auch Leute, die damit Mühe haben. Das muss aber nicht mit dem Alter zu tun haben. Ich beispielsweise bin 52 und habe grosse Freude an den technologischen Entwicklungen. Die Digitalisierung schafft unzählige neue Möglichkeiten in verschiedensten Lebensbereichen. Ich kann beispielsweise heutzutage auch abends um 10 Uhr noch ein Buch kaufen und habe es sofort auf dem iPad.

Man hört immer wieder, dass etwas ältere Angestellte bei den Banken auf der Abschussliste stehen.

Die Fähigkeit, mit Veränderungen zurechtzukommen, hat nichts mit dem Alter zu tun. Es stimmt nicht, dass wir mehr Angestellte über 50 entlassen als Leute in anderen Altersgruppen. Das würde auch gar keinen Sinn machen. Denken Sie etwa an den Bereich Private Banking. Unsere Kunden dort sind im Durchschnitt bereits etwas älter. In der Schweiz erbt man ja häufig erst, wenn man selber pensioniert ist. Stellen sie sich eine 70-jährige Witwe vor: Für die ist ein 52-jähriger wie ich ein Jungspund. Solche Kunden wollen in der Regel nicht von einem 30-Jährigen beraten werden, auch wenn der fachlich noch so gut ist. Wir versuchen also, auch ältere Arbeitnehmer im Betrieb zu halten.

Aber Entlassungen von langjährigen Mitarbeitern gibt es ja wohl trotzdem.

Einen Angestellten über 50 zu entlassen, ist für uns eine ganz schwierige Angelegenheit. Wir sind nicht daran interessiert, dass jemand aufs RAV gehen muss. Wir versuchen solche Fälle möglichst zu verhindern. Aber wenn jemand die Leistung nicht erbringt, dann kann es trotzdem vorkommen. Das kann aber auch bei einem 40-Jährigen oder Jüngeren der Fall sein. Insgesamt ist der Personalbestand bei uns leicht gesunken. Wie alle Banken müssen wir unsere Kostenstrukturen immer im Auge behalten. Die Zahl der Stellen in der Branche ist deshalb stagnierend bis leicht rückläufig

Neben dem Stellenabbau gibt es auch Verlagerungen, bisher vor allem an Standorte im Ausland. Eher neu war die Ankündigung der UBS, bis zu 500 Stellen von Zürich nach Schaffhausen zu verlagern.

Ich finde das eine positive Entwicklung für den Werkplatz Schweiz. Wir können so Arbeitsplätze in der Schweiz erhalten. Schaffhausen ist verkehrlich gut eingebunden und weist eine tiefe Kostenstruktur aus.

Die Negativzinsen beeinflussen das Geschäft von Banken auf verschiedene Arten. Was ist das grösste Problem?

Die Negativzinsen sind ein Experiment, welches hohe zukünftige Risiken birgt. Sie sind nicht nur für die Banken, sondern auch für die Sozialwerke wie die AHV oder die Pensionskassen und die Sparer ein Problem. Das grösste Problem sind nicht die tieferen Gewinne, welche die Banken wegen den Negativzinsen haben. Aber Negativzinsen führen zu Fehlallokationen von Kapital. Wenn Kredite zu extrem günstigen Konditionen erhältlich sind, dann beanspruchen auch manche Leute Kredite, die sie zu normalen Zeiten gar nicht erhalten würden. Im Moment machen sich die Folgen davon noch nicht bemerkbar, aber ich befürchte, dass uns das zukünftig noch Probleme bereiten wird.

Wer ein bisschen Geld auf der hohen Kante hat, würde dieses gerne sicher anlegen und dafür eine Rendite erhalten. Früher war dies mit einem Sparkonto oder Obligationen einfach möglich. Diese Anlagen werfen heute aber kaum mehr etwas ab. Was empfehlen sie zurückhaltenden Anlegern heute?

Im jetzigen Zinsumfeld geht es gerade bei kleinen Beträgen eher um Werterhaltung. Solange die Teuerung nahe Null oder sogar leicht darunter ist, verliert man beispielsweise mit einem Sparkonto bei einer sicheren Bank kaum Geld und geht auch keine Risiken ein. Erst wenn die Teuerung anzieht, und die Zinsen sehr tief bleiben, verliert man real Geld. Derzeit ist es sehr anspruchsvoll, mit konservativen Anlagen eine Rendite zu erzielen, das gilt sowohl für Kleinsparer, wie auch für sehr grosse Anleger, beispielsweise Pensionskassen.

Was passiert, wenn die Teuerung anzieht und die Zinsen trotzdem nahe Null bleiben?

Das ist teilweise bereits Realität, beispielsweise in Grossbritannien und in den USA. Für die Staaten hat das einen ganz angenehmen Nebeneffekt: Sie können so ihre Schulden weginflationieren. Der Sparer verliert Geld und bezahlt so mit einer Art Steuer die Staatsschulden. Bereits nach dem zweiten Weltkrieg ist es in einigen Ländern so gelaufen.



(Zürcher Regionalzeitungen)