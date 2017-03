ETH bleibt Weltspitze in Erdwissenschaften

Verbessern konnte sich die ETH insbesondere im Fach Architektur, in dem sie zwei Plätze gut machte und nun Rang 5 belegt. Auch in Umweltwissenschaften, Mathematik, Informatik und dem Fächerkomplex Physik und Astronomie rangiert die Hochschule unter den besten zehn Institutionen weltweit, wie QS am Mittwoch mitteilte.

Auch die ETH Lausanne konnte sich in drei Fächern unter den Top 20 platzieren, namentlich in Materialwissenschaft, Physik und Astronomie sowie Elektrotechnik. Die Universität Zürich schaffte es in dem erstmals bewerteten Fach Anatomie und Physiologie auf Platz 20 weltweit.

Insbesondere die Hotelfachschulen in der Schweiz können sich über Spitzenplätze freuen: Gleich drei landen in ihrem Fach unter den Top 10: Ecole Hôtelière de Lausanne (Rang 2), Les Roches International School of Hotel Management (Rang 4) und die Swiss Hotel Management School (Rang 8). Nur die USA sind mit vier Plätzen häufiger und den weltbesten Zehn im Hotelfach vertreten. (mst/sda)