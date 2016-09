Frau stürzt von Personenüberführung am Bucheggplatz

Eine 68-jährige Frau ist am Dienstagmorgen am Bucheggplatz in Zürich von der Fussgängerüberführung fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Sie wurde dabei schwer verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Weshalb es zum Unfall kam, ist gemäss Stadtpolizei noch unklar.

Ein Passant hatte die schwer verletzte Frau kurz nach 8.45 Uhr auf dem Trottoir bei der Rötelstrasse gefunden, wie die Zürcher Stadtpolizei am Dienstag mitteilte. Wie es passieren konnte, dass die Frau über das Geländer stürzte, wird nun untersucht. Die Frau konnte noch nicht befragt werden. (fabs/sda)