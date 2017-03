Grenzwächter stoppen flüchtenden Autofahrer in Büsingen

Der Mann konnte keinen Führerausweis vorweisen - nicht weil er ihn vergessen hatte, sondern weil er einen solchen gar nie besessen hat.

An der gemeinsamen Fahndungsaktion in den Kantonen Aargau, Schaffhausen, Zürich und Thurgau sowie im Landkreis Konstanz wurden beidseits der Grenze zudem verschiedene Verstösse gegen das Waffengesetz, das Betäubungsmittelgesetz, das Markenschutzgesetz und die Zollgesetzgebung festgestellt, wie die eidgenössisches Zollverwaltung am Freitag mitteilte.

In einem Fall war ein 36-jähriger Vater mit seinem zwei Jahre alten Sohn unterwegs und lenkte dabei sein Fahrzeug unter Einfluss von Heroin. Zudem wurden zwei Personen angehalten, die im Schweizer Fahndungssystem (RIPPOL) respektive im Schengener Informationssystem (SIS) ausgeschrieben waren. (mcp/sda)