«Hanfpapst»-Tötung: Täter erfolglos vor Obergericht

Der inzwischen 24-jährige Iraner aus Winterthur war der Haupttäter beim Überfall, der im Mai 2014 den als «Hanfpapst» bekannten Martin Robert Frommherz das Leben kostete.

Nachdem seine Komplizen mit einigen Gramm Marihuana aus der Wohnung an der Zürcherstrasse geflüchtet waren, traktierte der Haupttäter sein Opfer mit mindestens drei Faustschlägen und einem Fusstritt. Frommherz erlitt dabei schwere Verletzungen, denen er rund 12 Stunden später erlag.

«Nur weil man sich etwas nicht vorstellen kann, heisst das nicht, dass es nicht passiert ist»Die Verteidigerin zur Darstellung des Beschuldigten, dass unbekannte Dritte beteiligt waren.

Vor dem Obergericht wollte der Haupttäter am Freitag eine Verkürzung seiner Haftstrafe erreichen. Er hat Berufung eingelegt gegen seine Verurteilung durch das Bezirksgericht Winterthur. Dieses sprach ihn Ende 2015 wegen vorsätzlicher Tötung schuldig und verurteilte ihn zu 13 Jahren Freiheitsstrafe.

Am Nachmittag entschied sich das Obergericht jedoch gegen den Täter und bestätigte das Urteil des Bezirksgericht. In den Augen des Gerichts ist seine Schuld zweifelsfrei erwiesen. Die Oberrichter hätten das Strafmass gar auf fast 16 Jahre geschätzt, wäre es an ihnen gelegen.

Die Haftstrafe bleibt wie gehabt aufgeschoben zugunsten einer «kleinen Verwahrung»: Für den Täter wird stattdessen eine stationäre Massnahme angeordnet (die aber ebenfalls in einer Justizvollzugsanstalt stattfindet), die im Minimum fünf Jahre dauert und danach ohne Obergrenze wiederholt verlängert werden kann.

Zweites psychiatrisches Gutachten gefordert

Am Morgen hatte seine Verteidigerin eine Urteil wegen schwerer Körperverletzung und damit eine Reduktion der Haftstrafe auf fünf Jahre gefordert. Ausserdem stellte sie einen Antrag auf ein zweites psychiatrisches Gutachten.

Die Verteidigerin argumentierte, es sei nicht vollständig erwiesen, dass die Schläge ihres Mandanten zum Tod des Opfers führten. Die Darstellung des Beschuldigten, wonach womöglich Dritte zu einem späteren Zeitpunkt dem «Hanfpapst» weitere, tödliche Verletzungen zugefügt hätten, sei nicht auszuschliessen: «Nur weil man sich etwas nicht vorstellen kann, heisst das nicht, dass es nicht passiert ist», sagte sie in ihrem rund einstündigen Plädoyer.

Frommherz' Leiche wies fünf Rippenbrüche und Würgemerkmale am Hals auf. Der Täter bestreitet, diese verursacht zu haben.

Vor dem Obergericht war er bemüht, den Eindruck eines reuigen Täters auf dem Weg zur Besserung zu machen. Den Gerichtspräsident sprach er durchgehend mit «euer Ehren» an, auch nach dem Hinweis von diesem, eine solche Anrede sei in der Schweiz nicht üblich und übertrieben.

Er habe niemals den Tod von Frommherz bewirken wollen, sagte der Täter. Als er sein Opfer an jenem folgenreichen Tag verliess, habe er gedacht, dass «Frommherz wieder aufstehen wird». Er entschuldigte sich dafür, die Familie des Opfers zerstört zu haben.

Mittelmässiger Führungsbericht als Gärtner

Seitdem er vorzeitig seine Haft angetreten ist, hat der Iraner in der Justizvollzugsanstalt Pöschwies eine Anlehre als Gärtner begonnen. Sein Führungsbericht liest sich mittelmässig: Kürzlich wurde bei ihm Marihuana gefunden, ausserdem hat die Anstaltsleitung rund ein Dutzend Disziplinarmassnahmen wegen kleinerer Vergehen eingeleitet.

Der Staatsanwalt forderte die Abweisung der Berufungsklage und die Bestätigung des erstinstanzlichen Urteils. (landbote.ch)