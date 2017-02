Hotel-Räuber am Central festgenommen

Zwei unbekannte Männer haben am Montag kurz nach 19 Uhr das Hotel du Théatre am Seilergraben 69 betreten und bedrohten die Angestellte in der Lobby. Sie forderten unter Waffengewalt die Herausgabe des Bargeldes, wie die Stadtpolizei Zürich am Dienstag mitteilte. In der Folge flüchteten sie mit mehreren hundert Franken.

Aufgrund der Meldung leitete die Polizei sofort eine Fahndung ein und kontrollierte wenige Minuten später beim Central zwei Männer. die dem Signalement entsprachen. Bei der Personenkontrolle kam eine identische Waffe und Bargeld in gleicher Stückelung, wie beim Überfall abhanden gekommen war, zum Vorschein.

Die beiden mutmasslichen Räuber wurden festgenommen. Es handelt es sich um zwei Schweizer im Alter von 44 und 54 Jahren. Es wird nun abgeklärt, ob die Männer auch beim Überfall auf das gleiche Hotel vor rund einer Woche, bei drei weiteren im Hotel Helmhaus sowie einem Verkaufsgeschäft in der Altstadt beteiligt waren. (past/sda)