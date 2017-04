Kanton und Stadt Zürich bewilligen 350'000 Franken für Afrika

Die vom Regierungsrat unterstützte humanitäre Hilfe soll vor allem der notleidenden Bevölkerung im Südsudan, in Nigeria und Somalia sowie in benachbarten Ländern zugute kommen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. In erster Linie gehe es um die Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser, aber auch mit medizinischer Hilfe.

Der Zürcher Stadtrat stellt die 100'000 Franken dem Schweizerischen Roten Kreuz (SRK) für die Direkthilfe zugunsten der Opfer der Hungersnot in Äthiopien zur Verfügung. Mitfinanziert werden sollen damit die Abgabe von Trinkwasser und von Zusatznahrung an Kinder sowie an stillende und schwangere Frauen. (mcp/sda)