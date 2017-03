Kantonspolizei setzt 3000 Franken Belohnung aus

Trotz intensiven Ermittlungen habe die Tat nach wie vor nicht geklärt werden können, teilte die Kantonspolizei Zürich am Montag mit. Die Polizei hat deshalb neben den Bildern des mutmasslichen Täters die Bilder eines weiteren Mannes veröffentlicht, der den Täter zur Tatzeit begleitet hatte.

Die Stadtpolizei wurde am 20. August kurz vor 9 Uhr an die Piazza Cella an der Langstrasse gerufen. Dort fanden die Polizisten einen 51-jährigen Peruaner mit schweren Kopfverletzungen. Der Mann, der in der Schweiz lebt, war kurz zuvor in eine tätliche Auseinandersetzung mit einem anderen Mann verwickelt gewesen. Dieser war beim Eintreffen der Polizei bereits weg. (mst/sda)