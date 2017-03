Kelly Family kommt auf Tournee 2018 auch ins Zürcher Hallenstadion

Der Vorverkauf startet am kommenden Donnerstag (23. März), wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Die musizierende Grossfamilie hatte ihr Comeback anfangs Jahr angemeldet. Die für Mai angekündigten drei Konzerte in der Dortmunder Westfalenhalle waren nach wenigen Stunden ausverkauft. Die Tournee der Kelly Family dauert bis ins Jahre 2018.

Die irisch-amerikanischen Musiker waren ursprünglich als Strassenmusiker unterwegs und feierten in den 1990er-Jahren grosse Erfolge. Sie verkauften mehr als 20 Millionen Tonträger und erhielten zahlreiche Preise. 2005 war das bisher letzte Album «Hope» erschienen. Das neue Album «We Got Love» erscheint am 24.3. (mcp/sda)