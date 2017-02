Kommission lehnt «Lehrplan vors Volk»-Initiative ab

Die bisherige Kompetenzverteilung habe sich bewährt, begründet die Kommission für Bildung und Kultur (KBIK) des Zürcher Kantonsrates. Sie lehnt deshalb die Volksinitiative «Lehrplan vors Volk» ab. Zudem gehe es den Initianten vor allem darum, den Lehrplan 21 zu verhindern.

Die Initiative «Lehrplan vors Volk» verlangt, dass künftig der Kantonsrat den Lehrplan beschliessen muss und das Volk die Möglichkeit zum Referendum hat. Ziel ist es dabei nicht zuletzt, die Einführung des Lehrplans 21 auf das Schuljahr 2018/19 zu verhindern. Als treibende Kraft hinter der Initiative steht SVP-Kantonsrätin Anita Borer, zusammen mit einem Komitee aus dem rechtsbürgerlich-konservativem Lager.

Eine Mehrheit der KBIK hält von der Initiative jedoch nichts. Das bisherige Zusammenspiel der Institutionen sei etabliert und habe sich in vielen Jahrzehnten bewährt, teilte die KBIK am Donnerstag mit. Es gebe keinen Grund, an dieser demokratisch legitimierten Ordnung etwas zu ändern. Die KBIK lehnt die Vorlage mit 10 zu 5 Stimmen ab.

Eine Minderheit der Kommission ist hingegen - wie das Initiativ-Komitee - überzeugt, dass der Lehrplan von der Gesellschaft besser getragen werde, wenn das Volk mitreden könne. Grundlegende Reformen müssten demokratisch abgesegnet werden, und der Lehrplan 21 sei ein solch weitreichendes Vorhaben. (far/sda)