Mutmasslicher Berlin-Attentäter in Mailand getötet

Der mutmassliche Berliner Attentäter Anis Amri soll nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Mailand bei einer Schiesserei getötet worden. Dies meldeten die Nachrichtenagenturen Reuters und Ansa am Freitag. Das italienische Innenministerium kündigte eine Pressekonferenz für 10.45 Uhr an.

Nach ersten Informationen soll er bei einer Schiesserei in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 3 Uhr Nachts ums Leben gekommen sein.

Nach ersten Informationen ging der mit Haftbefehl europaweit gesuchte Tunesier Anis Amri der Polizei bei einer normalen Kontrolle ins Netz. Amri sei zu Fuss unterwegs gewesen und aufgefordert worden, seine Ausweispapiere zu zeigen. Dann habe er die Waffe gezogen und geschossen. (huy/SDA)