Neues «Sieber-Huus» in Zürich-Affoltern geplant

Mit dem Angebot der reformierten Kirchgemeinde Zürich-Affoltern, in Zusammenarbeit mit den Sozialwerken Pfarrer Sieber einen Neubau zu erstellen, gehe ein Wunsch in Erfüllung, teilten die SWS am Mittwoch mit. Der Bezug eines auf lange Frist hinaus gesicherten Mietobjekts sei eine grosse Erleichterung.

Der Projektentwurf für das «Sieber-Huus» ist in enger Zusammenarbeit der beiden Partner entstanden. In den neuen Gebäudekomplex neben der Kirche Glaubten soll ausserdem ein Café einziehen. Als weiterer Mieter ist die Pestalozzi-Bibliothek Zürich (PBZ) im Gespräch.

Im Oktober soll ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben werden. Anschliessend wird das Vorprojekt ausgearbeitet, so dass die Baueingabe Mitte 2019 erfolgen kann. Baubeginn soll im Frühjahr 2020 sein. Bezugsfertig ist der Neubau dann voraussichtlich im Herbst 2021. (mcp/sda)