Neustart für muslimische Seelsorge

Neuer Studiengang mit Fundamentalismus-Filter

Das Institut für Praktische Theologie der Universität Bern bietet ab nächstem Sommer einen Studiengang für Seelsorge im Migrationskontext an. Für die Aufnahme müssen Anwärter einen Test bestehen.

Im Zuge der Flüchtlingskrise steigt in Spitälern, Gefängnissen und Asylzentren die Nachfrage nach nicht christlichen Seelsorgern. Es gibt aber bislang noch keine entsprechende Ausbildung, die den Qualitätsansprüchen der christlichen Seelsorgeausbildung genügt.



Daher lanciert das Institut für Praktische Theologie an der Universität Bern im Sommer 2017 einen Weiterbildungsstudiengang namens Religious Care in Migration Contexts. Die Uni Bern, die als schweizweit einzige Seelsorgeausbildungen anbietet, will Angehörige aller Religionsgemeinschaften ansprechen, explizit auch Muslime. Daher wird kein abgeschlossenes Theologiestudium vorausgesetzt, denn in der Schweiz existiert noch kein solches für den Islam.

Obwohl die Seelsorge grundsätzlich ein christliches Konzept sei, habe es auch in anderen Religionen immer schon helfendes Handeln gegeben, sagt Isabelle Noth, Direktorin des Instituts für Praktische Theologie. «Heute haben die Kirchen in der Schweiz noch ein Monopol auf die Seelsorge. Wir unterstützen von universitärer Seite das Bemühen anderer Religionen, ihren eigenen Zugang zur Seelsorge zu finden.» Die Grundlagen seien religionsübergreifend ähnlich. Es gehe um Respekt, Kommunikation und die Haltung, dass man nur begleiten könne, nicht aber ein bestimmtes Verhalten erzwingen. Religionsspezifisches wird während des einjährigen Zertifikatslehrgangs in Spezialmodulen erarbeitet.



Nachfrage ist gross



Die Ausbildung kostet 9800 Franken. Ausgaben, die für gewöhnlich die Landeskirchen übernehmen. Da muslimische Gemeinschaften keine solchen Ressourcen zur Verfügung haben, kann ein Antrag gestellt werden auf einen Studienplatz mit auf 3000 Franken reduzierten Kosten. Zudem führt der Schweizerische Evangelische Kirchenbund einen Unterstützungsfonds für Studierende des neuen Studiengangs.



Bis Mitte März können sich ­Interessierte für die maximal 18 Studienplätze bewerben. Die Nachfrage sei gross, sagt Noth, und komme aus allen Bereichen. Zahlen möchte sie vor Abschluss des Eignungsverfahrens keine nennen. Voraussetzungen für eine Aufnahme sind, dass die Anwärter bereits im religiösen Umfeld seelsorgerisch tätig sind und dass sie ein Assessment bestehen.



In Zusammenarbeit mit dem klinischen Psychologen Hansjörg Znoj hat das Institut ein Testverfahren entwickelt, das als «Filter» diene, wie Noth sagt, damit Personen mit radikalen Überzeugungen gar nicht erst Zugang erhalten. «Fundamentalismus hat in der Seelsorge nichts verloren», sagt Noth. Zudem werden die ­Studierenden während des Lehrgangs und der Praxiseinsätze von der Supervision begleitet.



In diesem Zusammenhang bedauert Isabelle Noth, dass eine solche Überprüfung beim ersten Anlauf der muslimischen Notfallseelsorge in Zürich nicht stattgefunden hat: «Hätten qualifizierte Fachleute einen Blick auf die Bewerberinnen und Bewerber geworfen, hätte das nicht passieren müssen.» Die Qualitätssicherung sei immer der Knackpunkt, sagt Noth. Das merke man heute auch an einem gewissen Misstrauen bei der Zusammenarbeit von Seelsorgern verschiedener Religionen. «Daher ziehen wir eine gemeinsame Ausbildung für alle einer innerislamischen Sonderausbildung vor.» Katrin Oller