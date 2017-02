Partei der Arbeit will in den Zürcher Gemeinderat

Unabhängig davon, ob am kommenden Sonntag die 5-Prozent-Hürde fällt oder nicht, will die Partei der Arbeit (PdA) an den Zürcher Gemeinderatswahlen vom März 2018 teilnehmen.

Schaffen die Zürcherinnen und Zürcher die 5-Prozent-Hürde am kommenden Sonntag nicht ab, dürften die Chancen der PdA auf einen Sitz im Gemeinderat verschwindend gering sein. Eine Chance hat die Partei nur, wenn es die Wahlhürde nicht mehr gibt. Die PdA will sich in mindestens drei Wahlkreisen zur Wahl stellen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Die Parteimitglieder seien sich bewusst, dass es ein harter Kampf werde. Aber die Klasse der Arbeitenden und Arbeitslosen sei heute nicht vertreten.

Seit 40 Jahren nicht mehr vertreten

Einsetzen will sich die PdA vor allem für günstige Wohnungen. Die Wenigverdienenden würden heute von der bürgerlichen und rotgrünen Wohnpolitik aus der Stadt verdrängt. Die PdA ist seit langem nicht mehr im Stadtparlament vertreten. Bei den Wahlen 1966 holte die Partei zwei Sitze, 1974 und 1978 noch je einen. Danach schaffte sie es nie mehr zurück ins Rathaus. (far/sda)