PdA-Initiative fordert gratis Sportanlagen für alle

Die Volksinitiative «Sportstadt Züri» fordert, dass alle Sport- und Schwimmanlagen der Stadt, darunter Eisbahnen, Rasensportanlagen und Sporthallen, gratis werden - sowohl für die Bevölkerung wie auch für kleine Sportvereine, deren Einnahmen unter 100'000 Franken liegen.

Eintrittspreise und Gebühren dürften niemanden daran hindern, sportlich aktiv zu sein, begründet die Partei ihre Initiative, die am Mittwoch im Amtsblatt publiziert wurde. Ein gemeinsamer Besuch im Schwimmbad könne für eine Familie aber schnell mal über 20 Franken kosten. Vor allem Menschen mit kleinem Portemonnaie würden so jedoch von sportlicher Aktivität abgehalten. Die Partei beginnt am kommenden Samstag mit der Unterschriftensammlung. (mcp/sda)