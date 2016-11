Pflegekosten auf dem Prüfstand

Die ständig steigenden Pflegekosten brennen den Gemeinden seit Jahren unter den Nägeln. Auch das gestrige Gemeindeforum im Zürcher Kongresshaus widmete sich diesem Thema. Rund 300 Gemeinde- und Kantonsvertreter nahmen teil. Dabei wurde deutlich, dass die Gemeinden vom Kanton Unterstützung erwarten. Wie diese aber aussehen soll, blieb kontrovers.



Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger (FDP) skizzierte zunächst die Ausgangslage. Seit 2011 sind die Gemeinden für die Pflegefinanzierung allein zuständig, während der Kanton im Gegenzug die Spitäler allein finanziert. Laut Heiniger war das ein guter Deal für die Gemeinden. Die Belastung sank für sie nämlich um 150 Millionen Franken, während der Kantonsaufwand für die Spitäler um 300 Millionen stieg. Doch für die Gemeinden ist dies ein schwacher Trost. Konkret sind es die Restkosten der Pflegefinanzierung, die an ihnen hängen bleiben. Die Restkosten – das ist jener Betrag, der ständig steigt, während der Anteil der Krankenkassen fix ist und Beiträge der Heimbewohner plafoniert sind.



Hartnäckig verhandeln



Die Gemeinden sehen sich dieser Entwicklung relativ machtlos ausgesetzt. Heiniger hingegen sieht Spielraum und rät den Gemeinden, diesen zu nutzen. Die meisten verhandelten mit den Heimen oder Spitexorganisationen weder Budgets noch Preise, sondern vergüteten einfach das Betriebsdefizit oder das Normdefizit (die Durchschnittskosten). Und selbst wenn sie verhandelten, gäben die Gemeinden zu schnell kleinbei. Dabei, so betonte Heiniger, sei das vom Kanton berechnete Normdefizit nur eine Obergrenze, „berechnet zum Schutz der Gemeinden“, wie er sagte. Dort, wo Heime und Spitex tiefere reale Kosten hätten, müssen die Gemeinden nur diese bezahlen. Hansjörg Lehmann, Spitalplaner in Heinigers Direktion: „Für die Gemeinden besteht hier hier Potenzial zu Kosteneinsparungen.“



Gestützt auf eine im Frühjahr publizierte Studie rät der Kanton den Gemeinden zudem, die Spitex stärker auszubauen statt auf Heimplätze zu setzen. 30 Prozent der Heimbewohner, so die Studie, seien nur leicht pflegebedürftig, bräuchten also keinen Heimplatz. So gesehen, wachse der Bettenbedarf bis 2035 nur moderat um 15 Prozent oder 3000 Plätze. Allerdings ist die Situation von Bezirk zu Bezirk unterschiedlich.



Kein echter Markt



Das Prinzip „ambulant vor stationär“ war am Gemeindeforum unbestritten. Skeptisch äusserten sich Gemeindevertreter jedoch zur ihrer angeblichen Verhandlungsmacht. Astrid Furrer, FDP-Kantonsrätin und Präsidentin der Sozialkonferenz, vermisst die dazu nötige Transparenz bei den Institutionen. Jörg Kündig, FDP-Kantonsrat und Präsident des Gemeindepräsidentenverbandes (GPV), sagte: „Da gibt es nichts zu verhandeln.“ Die privaten Anbieter machten das Normdefizit einfach zum Preis und verschickten dann ihre Rechnungen. Erst wenn ein echter Markt bestehe, könnten die Gemeinden verhandeln. Allerdings gebe es dafür erste Anzeichen: Die sinkende Auslastung der Heime im Kanton. Eine Studie des Heimverbandes Curaviva, die am Forum verteilt wurde, bestätigt diesen Sachverhalt.



Die sinkende Heim-Auslastung führte zur Frage, wer das Angebot im Kanton steuert. Laut Pflegegesetz sind es die Gemeinden. Sie müssen ein bedarfsgerechtes Mindestangebot bereitzustellen. Anbieter von Heimen und Spitex benötigen aber vom Kanton eine Bewilligung. Und dieser erteilt sie, sofern formelle Kriterien erfüllt sind. SP-Stadtrat Nicolas Galladé (Winterthur) kritisierte dies: „Es ist ein Konstruktionsfehler, dass die Bewilligungen in keiner Art und Weise an den Bedarf gekoppelt sind.“ Heiniger räumte ein, dass es sich um rein formale Bewilligungen handelt, die das Angebot nicht steuern. „Wenn Sie steuern wollen, braucht es dafür ein Gesetz“, sagte er. Zuvor hatte auch SP-Stadträtin Claudia Nielsen (Zürich) verlangt, der Kanton müsse die Gemeinden bei seinen Festsetzungen einbeziehen. Soll also der Kanton das Angebot steuern? Nein, findet GPV-Präsident Jörg Kündig. Das würde die Gemeindeautonome beschränken. Hingegen erwartet er vom Kanton, dass dieser Informationen publik macht, die für die Planung wichtig sind. Entstünde also irgendwo im Kanton ein neues Pflegeheim, müsste der Kanton dies auf einer Internetseite für alle einsehbar machen.



Betreuung statt Pflege



Kosten lassen sich auch reduzieren, wenn die Gemeinden alten Menschen geeignete Wohnformen zur Verfügung stellen. Simone Gatti, Fachfrau für Altersarbeit, rief in Erinnerung, dass der grösste Teil der über 80-Jährigen alleine zurecht kommt, also kein teures Pflegeheim benötigt. Betreutes Wohnen hiesse die Alternative. Diese funktioniert laut Gatti aber nur, wenn neu auch für Betreuungskosten Ergänzungsleistungen ausgerichtet werden. Unter dem Strich mache sich das für die Gemeinden bezahlt, glaubt Gatti. (Zürcher Regionalzeitungen)