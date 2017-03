Rund 200 Demonstranten blockierten Langstrasse

Eine unbewilligte Demonstration hat am Mittwochabend zwischenzeitlich den Busverkehr in der Langstrasse in Zürich blockiert, wie die Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ) mitteilten. Gemäss Angaben der Stadtpolizei Zürich wurden rund 200 Teilnehmer gezählt.

Die unbewilligte Kundgebung habe kurz vor 20.30 Uhr begonnen, teilte die Stadtpolizei am späten Abend mit. Die Demonstranten seien vom Stauffacher nahe der Zürcher Innenstadt zur Langstrasse gezogen und hätten unterwegs Polizisten mit Gegenständen beworfen. Gemäss dem Online-Portal von 20 Minuten soll es sich bei den Teilnehmern mehrheitlich um Frauen gehandelt haben, die anlässlich des gestrigen «Tag der Frau» demonstrierten. Sie sollen die «Internationale» skandiert und Sprüche gegen die Polizei geschriehen haben. Verantwortlich für die Demonstration soll die «Revolutionäre Jugend Zürich» (RJZ) sein.

Lage gegen Mitternacht normalisiert

Bei der Kundgebung sind gemäss Polizei Sachbeschädigungen in noch unbekannter Höhe begangen worden. Die Polizei hielt an der Langstrasse mehrere Dutzend Personen an und kontrollierte sie. Gegen Mitternacht verkehrten die zuvor beeinträchtigten Linien wieder auf den normalen Strecken, wie die VBZ mitteilten. (huy/SDA)