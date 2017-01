S-Bahn-Schubser vor Gerich

Ein 33-jähriger Mann steht heute Mittwoch vor dem Zürcher Bezirksgericht, weil er im Dezember 2015 am Zürcher Hauptbahnhof eine Frau gegen einen anfahrenden Zug gestossen haben soll. Er ist der versuchten vorsätzlichen Tötung angeklagt.

An einem Wochenende um fünf Uhr morgens stritt der Mann mit dem späteren Opfer auf dem Gleis 43 des Hauptbahnhofs. Hinter der Frau setzte sich gerade eine S-Bahn in Bewegung. Der Angeklagte stiess sie in Richtung der Perronkante - bewusst und gewollt, wie die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklageschrift schreibt.

Die Frau stürzte, fiel zwischen Perronrand und Zug, dann wurde sie mitgeschleift. Schliesslich geriet das Opfer unter den Zug und wurde überrollt, wobei ihr der linke Unterarm abgetrennt wurde. Gemäss Anklage war die Frau in Gefahr, zu verbluten. Welches Strafmass die Staatsanwaltschaft für den Deutschen beantragt, wird sie erst beim Prozess bekanntgeben.

Erst vergangenen Woche musste sich das Bezirksgericht Affoltern am Albis ZH mit einem ähnlichen Fall befassen. Dort schubste ein 32-Jähriger einen 85-Jährigen mit einem Stoss von hinten an die Schultern vor eine einfahrende S-Bahn. Das Opfer wurde schwer verletzt. Das Gericht stufte den Beschuldigten für nicht schuldfähig ein und schickte ihn in eine psychiatrische Klinik. (far/sda)