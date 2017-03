Schon vor der Geburt zur Hebamme

Hat eine Frau beim Schwangerschaftstest ein positives Resultat erhalten, vereinbart sie als nächstes meist einen Termin beim Frauenarzt oder der Frauenärztin. Sie kann sich aber auch direkt bei einer Hebamme melden. Seit 1. Januar 2017 haben Frauen die Wahl: Dank einer Gesetzesanpassung übernimmt die obligatorische Krankenpflegeversicherung sieben Kontrolluntersuchungen während der Schwangerschaft, egal, ob beim Gynäkologen oder der Hebamme.«Das wissen aber die wenigsten», sagt Barbara Ghisla Schibli, frei praktizierende Hebamme in Zürich. In ihre Hebammenpraxis, die sie mit einer Kollegin führt, gelangen Frauen für die Schwangerschaftsvorsorge meist, weil sie über Freundinnen davon gehört haben oder von den Hebammen bei einer früheren Schwangerschaft im Wochenbett betreut wurden. «Wir würden gerne mehr Frauen von Anfang begleiten», sagt Ghisla Schibli.

Nur 7 Prozent zur Hebamme

Dass auch Frauen interessiert sind am Hebammenmodell, zeigt eine repräsentative Befragung. Diese hat die Zürcher Sektion des Schweizerischen Hebammenverbands unter 500 Frauen und Männern mit Kindern unter 16 Jahren in der ganzen Schweiz durchführen lassen. 90 Prozent der Schwangeren gingen zum Arzt, 7 Prozent liessen sich bei der ersten Schwangerschaft von einer Hebamme betreuen. Beim zweiten Kind waren es 11, beim dritten 21 Prozent. Die Hälfte der Eltern hatten während der Schwangerschaft keinen Kontakt zu einer Hebamme. 54 Prozent der befragten Frauen, die bisher ärztlich betreut wurden, könnten sich aber vorstellen die Vorsorge bei einer zukünftigen Schwangerschaft ganz in die Hände einer Hebamme zu legen.

Um das Hebammenmodell bekannter zu machen, hat die Zürcher Sektion des Schweizerischen Hebammenverband eine Arbeitsgruppe gegründet. Diese rät gesunden Frauen mit einem normalen Schwangerschaftverlauf zur Betreuung durch Hebammen. Während frei praktizierende Hebammen meist zu den Schwangeren nach Hause kommen, gibt es in einigen Spitälern Hebammensprechstunden, etwa dem Zürcher Spital Triemli, dem Kantonsspital Winterthur und dem Spital Bülach. Auch die beiden Geburtshäuser im Kanton bieten Schwangerschaftskontrollen durch Hebammen an.

Die meisten der fünf bis zehn Frauen, die Ghisla Schibli und ihre Kollegin pro Jahr betreuen, legen Wert auf eine natürlich Geburt, etwa in einem Spital, das eine solche fördert, oder im Geburtshaus. Für Hausgeburten verweisen sie die Frauen an eine spezialisierte Kollegin. Die Frauen wünschen meist keine oder nur wenig Pränataldiagnostik, denn diese findet beim Arzt statt.

Die Hebamme macht bei den Kontrollen einen Gesundheitscheck, hört die Herztöne des Kindes ab, misst die Gebärmutter und den Bauchumfang, nimmt Blut ab, kontrolliert Urin, Gewicht und Blutdruck. Für die zwei von der Grundversicherung abgedeckten Ultraschalluntersuchungen werden die Schwangeren an einen Arzt überwiesen. Risikoschwangerschaften – wenn die Frau etwa an einer fortbestehenden Erkrankung leidet oder Zwillinge erwartet – müssen von Ärzten betreut werden. Hebammen können als Zweitmeinung hinzugezogen werden.

Vertrauen aufbauen

«Wir nehmen die Frauen ganzheitlich wahr und stärken sie in ihren eigenen Ressourcen», sagt Barbara Ghisla Schibli. Die Hebamme nehme sich genügend Zeit, die Frauen individuell zu betreuen und zu informieren. So können sie ein Vertrauensverhältnis aufbauen zur Hebamme, die sie je nachdem bei der Geburt oder im Wochenbett betreuen wird.

Auch finanziell lohnt sich das Hebammenmodell, das laut Verband einen Bruchteil der Kosten generiert, die Gynäkologen für die Schwangerschaftskontrolle verrechnen. Hinzu kommt, dass Ärztinnen und Ärzte oft statt den vorgesehenen zwei bei fast jeder Kontrolle eine Ultraschalluntersuchung durchführen, wie ein Vertrauensarzt beim Krankenkassenverband Santésuisse kürzlich gegenüber Radio SRF sagte. Diese durchschnittlich sechs Untersuche werden unter «Risikoschwangerschaft» abgerechnet.

Im Rahmen der Gesetzesanpassung wurden die Ärzte vom Bund auch dazu verpflichtet, auf ein Beratungsgespräch mit der Hebamme hinzuweisen. Über Gynäkologen zu ihnen gelangten ihre Patientinnen aber selten bis nie, sagt Barbara Ghisla Schibli. «Wir wünschen uns, dass die Frauen besser Bescheid wissen und sich bewusst für das eine oder andere Modell entscheiden können.» (Zürcher Regionalzeitungen)