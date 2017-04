Schüler kritisieren Finanz- und Bildungspolitik

Initiiert worden waren die Proteste im Kanton Luzern, wo im Herbst 2016 an den kantonalen Schulen aus finanziellen Gründen eine Schulwoche durch eine zusätzliche Ferienwoche ersetzt worden war. In Luzern hatte es immer wieder anlässlich der Budgetdebatten im Kantonsparlament Kundgebungen von Schülern gegeben.

In Luzern zogen nach Schätzungen der Polizei 1000 Schüler in einem friedlichen Zug vom Helvetiaplatz zum Regierungsgebäude. «Wir sind hier, wir sind laut, weil man uns die Zukunft klaut», skandierten sie. «Kann Bildung wirklich zu teuer sein?» hiess es auf einem Transparent.

Serafin Curti ist einer der wichtigsten Köpfe hinter den am Mittwoch stattfindenden Schülerprotesten gegen Sparmassnahmen in der Bildung. Video: SDA

Empfangen wurden die Schüler beim Regierungsgebäude von Andreas Hofer (Grüne), dem Präsidenten des Luzerner Kantonsparlamentes. Sie hätten offenbar nicht «KeLoscht», sondern vielmehr Lust, die Welt zu verändern und sich für die Bildung einzusetzen, sagte er.

Kritik an Steuerpolitik

Judith Schmutz, Co-Präsidentin der Jungen Grünen Schweiz, und Tamara Funiciello, Präsidentin der Juso Schweiz, orteten das Problem im Kanton Luzern bei den tiefen Unternehmenssteuern. Die Stimmberechtigten hatten dort erst kürzlich eine Erhöhung des rekordtiefen Gewinnsteuersatzes abgelehnt.

Man spare lieber bei der Bildung, statt die Unternehmenssteuer heraufzusetzen, kritisierte Schmutz. Funiciello sagte, sie habe keine Lust auf bürgerliche Sparpolitik, aber auf eine Gesellschaft mit Chancengleichheit.

Nach der Kundgebung empfing der Luzerner Bildungsdirektor Reto Wyss eine Delegation des Verbandes Luzerner Schülerorganisationen (VLSO). Im Tagesgespräch von Radio SRF wehrte sich Wyss gegen den Vorwurf, die Bildung werde totgespart. Luzern investiere auch in neue Angebote, etwa Schulgebäude, Studiengänge, zweijährige Kindergärten und familien- und schulergänzende Tagesstrukturen.

In den anderen Deutschschweizer Städten war der Aufmarsch der Schüler weniger gross als in Luzern. So versammelten sich in Zürich einige Hundert Jugendliche auf dem Bürkiplatz. In Basel zogen um die 80 Schüler lautstark vom Barfüsserplatz auf den Marktplatz. Dort wurde in mehreren Reden etwa der Abbau bei Schul-Freifächern kritisiert. Auf Transparenten wurde allgemein der Bildungsabbau angeprangert.

Wenig Demonstrationslust in Aarau

Nicht auf die erhoffte Resonanz stiess die nationale Aktion #KeLoscht auch im Aargau. Lediglich rund 100 Schüler trafen sich auf dem Bahnhofplatz in Aarau zur Protestkundgebung.

In verschiedenen Reden wurden die Sparpakete des Regierungsrates und des bürgerlich dominierten Kantonsparlamentes angeprangert. SVP und FDP trieben das Sparen auf die Spitze, hiess es. Davon betroffen sei auch die Bildung.

Klassenzusammenlegungen, Längere Arbeitszeiten für Lehrkräfte bei gleichem Lohn oder die Rückkehr zum Frontalunterricht wirkten sich negativ auf die Qualität des Unterrichtes aus. Das dürfe nicht einfach hingenommen werden. «Das Wort Ausbildung besteht zu 70 Prozent aus Bildung. Fallen diese 70 Prozent weg, bleibt nur noch das Aus», stellte ein Kantischüler aus Wohlen fest.

Steigende Bildungsausgaben

Auch wenn es in der Schweiz in der Bildung in einzelnen Bereichen zu Sparmassnahmen gekommen ist, sind die Bildungsausgaben insgesamt gestiegen. Zwischen 2010 und 2014 nahmen sie nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) von 32,7 Milliarden Franken auf 36,0 Milliarden Franken zu.

Ferner steckt die öffentliche Hand immer mehr Geld in die Ausbildung der einzelnen Personen. Seit dem Jahr 2000 stiegen die Bildungsausgaben pro Person in Ausbildung vier Mal stärker an als die Anzahl der Personen, die eine Ausbildung machen. (mst/sda)