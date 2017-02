Stadt Zürich: Mehr Wohnungen abgebrochen als neue gebaut

Der gesamtstädtische Wohnungsbestand erhöhte sich im vergangenen Jahr um 1893 Wohnungen, wie Statistik Stadt Zürich am Dienstag mitteilte. 84 Prozent der Neuwohnungen waren Ersatzneubauprojekte. Bei knapp der Hälfte handelte es sich um Umnutzungen, bei gut einem Drittel um Wohnersatzprojekte. Solchen Projekten gehen immer auch Wohnungsabbrüche voraus.

Mit 1122 Wohnungen verzeichnete der Kreis 9 den stärksten Zuwachs. In diesem Gebiet sind im vergangenen Jahr 40 Prozent aller Neuwohnungen entstanden. Das sei hauptsächlich auf das Grossprojekt Freilager zurückzuführen, schreibt Statistik Stadt Zürich.

Neben den 829 Wohnungen im Freilager in Albisrieden wurden in Altstetten 221 Alterswohnungen realisiert. In den Kreisen 2, 7, 8 und 12 wurden dagegen mehr Wohnungen abgebrochen als neue erstellt.

67 Prozent der Neuwohnungen wurden von privaten Gesellschaften, 11 Prozent von Baugenossenschaften gebaut. Die Wohnbautätigkeit der Genossenschaften nahm damit im Vergleich zu den Vorjahren ab. Auch der Anteil der Neuwohnungen im Stockwerkeigentum war mit 9 Prozent tiefer als in den letzten Jahren. (mcp/sda)