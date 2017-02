Swiss erneut mit Triebwerksproblem

Die rund 100 Passagiere wurden entweder umgebucht oder mussten die Nacht auf Freitag in Barcelona verbringen. Das Problem am Triebwerk konnte bereits am Freitag wieder behoben werden, wie Swiss-Sprecher Stefan Vasic entsprechende Medienberichte bestätigte.

Die Swiss betonte auf Anfrage der sda, dass der Zwischenfall in Barcelona nichts mit dem gravierenden Vorfall von vergangener Woche zu tun hat. Damals musste eine Swiss-Maschine auf dem Weg nach Los Angeles im kanadischen Iqaluit am Polarkreis landen. Das gesamte Triebwerk musste ersetzt werden, was mehrere Tage dauerte.

Die Swiss führe mit über 90 Flugzeugen jeden Tag über 400 Flüge durch, so Vasic weiter. Kleinere technische Unregelmässigkeiten könnten dabei punktuell vorkommen. Die Triebwerke am Airbus seien zudem nicht die gleichen wie an einer Boeing. (mcp/sda)